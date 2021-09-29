本报南京电 （记者白光迪）近日，江苏省正式印发实施《江苏省“十四五”科技创新规划》。规划提出，“十四五”时期，科技强省建设取得阶段性重要进展，创新驱动发展动力机制基本形成，科技创新体系化能力显著提升，基本建成具有全球影响力的产业科技创新中心，主要创新指标达到创新型国家和地区同期中等以上水平。

自主创新能力大幅提升。形成面向未来发展、迎接科技革命、促进产业变革的创新布局，基础研究和关键核心技术取得重大突破，原始创新能力和国际竞争力显著增强，突破一批制约经济社会发展的重大瓶颈问题，在若干战略必争领域形成先发优势。全省研发经费投入年均增速达6.5%左右，全社会研发投入占地区生产总值比重达3.2%，基础研究投入占比较“十三五”末力争实现翻一番以上。

引领支撑作用显著增强。培育形成一批具有国际竞争力的创新型企业和创新型产业集群，若干重点产业进入全球价值链中高端，打造一批具有强大辐射带动作用的区域创新增长极，科技创新不断创造新技术和新产品、新模式和新业态、新需求和新市场，实现更可持续的发展、更高质量的就业、更高品质的生活。科技进步贡献率达70%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达50%左右，规模以上高新技术企业实现利润占规模以上工业企业的比重达55%。

区域创新体系协同高效。市场配置创新资源的决定性作用明显增强，以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系更加健全，高水平开放创新网络不断完善，创新治理能力和效率明显提升，实现科技同经济深度融合、相互促进。江苏省技术合同成交额达3500亿元，每万名劳动力中研发人员达200人。

创新创业生态更加优化。激励创新的政策法规体系日益健全，科学精神进一步弘扬，人才活力充分激发，科技与金融相互促进，大中小企业融通发展，知识产权创造和保护机制更加完善，创新创业服务更加高效便捷，全社会崇尚创新创业的价值导向和文化氛围更加浓厚。江苏省每万人高价值发明专利拥有量超过17件。

(责编：郝孟佳、温璐)