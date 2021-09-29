本报记者 孙亚慧

张凤所指的浏阳黑山羊，正是她如今带动村民一起致富的关键所在。

张凤（前排右三）带领团队参加浏阳市农创联举办的交流沙龙活动，与农业领域的青年创客共话创业心得。

分布于湖南浏阳及东部山区地带的浏阳黑山羊，是中国少有的纯黑山羊地方品种，膻味小、肉质嫩、营养价值高，于2018年获批国家农产品地理标志。对于留美海归张凤来说，黑山羊养殖是她带着乡亲们一起致富的关键，她正在继续摸索——逐步延长黑山羊产业链，将浏阳黑山羊的品牌推向全省和全国。

“浏阳河，弯过了几道弯，几十里水路到湘江……”这首《浏阳河》张凤从小唱到大，两岸花开，十里飘香，从出国留学到返乡创业，家乡的碧水青山始终在她心底。

“家乡的牵挂放不下”

10岁的时候，张凤的父亲不幸因病去世，母亲独自将张凤和弟弟抚养长大。三米见方的水果摊，再往里走是仅仅能放得下一张床的卧室，雨水多的季节屋子常常漏雨，被褥湿潮，屋后面便连着厨房。

这样的房子便是张凤童年里对家的记忆，母亲靠卖水果支撑着姐弟俩的生活。

家里经济条件差，张凤说，最苦的时候，靠的是村里乡亲们的接济，常常招呼她和弟弟过去吃饭。一桌桌热腾腾的菜肴，温暖着姐弟俩的心。

2011年，正在中南大学经贸英语专业读书的张凤，获得了前往美国芝加哥大学交流学习的机会，毕业时，她凭借优秀的履历成功入职一家江苏知名企业，收入不菲。但一年后，张凤还是决定辞掉工作，回到湖南。

“家乡的牵挂放不下”，张凤说，“我对浏阳有感情，对农村有感情，对乡亲们有感情，跟他们在一起我很踏实，也很快乐。农村其实很简单，许多人祖祖辈辈都在用同一种方法从事农业，收益很难提高。在外读书这么多年，我也想试试，看能不能把学到的知识和方法应用到家乡的农业发展上来。一句话，如果我能在这片生养我的土地上发光发热，那可多带劲！”

返乡后的张凤，创办了浏阳市天子湾种植专业合作社，她在当地流转了3800亩土地进行开发，种植苗木果树，养黑山羊、土鸡、鸭等畜禽。当地81户村民以土地入股形式加盟合作社，每个合作社成员平均每年有3万元左右的工资性收入，除此以外，还能拿到一定分红。

“不会没关系，我可以学”

虽是一下子扎进了农业生产，但在创业之前，张凤甚至可以说对农业“一窍不通”。

“我不是学农出身，刚开始什么也不懂。但是，不会没关系，我可以学，我从头开始一点一点地去学。”她说。

正巧，那时赶上长沙农业局举办“农业领军人才培训”，培训班里的所有人最后都记住了一个叫“张凤”的学员——咨询的问题最多、感兴趣的方面也最多。

有一段时间，被邀请来为培训班学员上课的湖南农业大学教授看到张凤就觉得“头疼”，“因为他们的很多课我都听过了，他们也觉得压力大。”张凤笑呵呵地说，“我告诉老师：‘我愿意听第二遍，您继续讲，我就当是复习了！’”

“青年农场主培训”“新型职业农民培训”“新型经营主体培训”……张凤一个不落地去听、去问，不断补充着自己的农业知识。她还跑去看一个个农业基地、去实地参观学习，逐渐从“菜鸟农人”变成了农业领域的内行。

如今，浏阳市荷花街道西环村的“天子湾风景区”是一个集种养殖、农事体验和休闲度假于一体的现代农场，这里是长沙支点农业科技开发有限公司的产业基地之一，路旁草地上时不时地就能看到悠闲吃草的黑山羊。

获得国家农产品地理标志认证的浏阳黑山羊名气不小，许多外地客人慕名而来，希望能品尝到正宗的浏阳黑山羊肉。为了保证养殖纯正的浏阳黑山羊，张凤带着畜牧技术员到浏阳各乡镇寻找，找到纯正的浏阳黑山羊后就高价收购。公司还与有关高校合作，开展黑山羊优质品种资源的保护和培育工作。而同时，通过“公司+合作社+农户”的形式，张凤与100多户村民开展合作养殖，每户养30只左右黑山羊，每年会有五六万元的收入。

“熬出头之后就是收获的时候”

前不久，由中国青年创业联盟、中国青年创业就业基金会评选认定的“中国青年创业导师”第五批人员名单正式公布，湖南省共有40人入选，张凤是其中之一。

深耕农业领域这些年，她带领团队还与荷花街道西环村、东环村、杨家弄村等9个村的179户建档立卡贫困户签约，开展帮扶工作。张凤请来专家，为贫困户讲解和培训农产品初加工，并请技术人员进行专业指导。最后，张凤团队再以高于市场价的价格收购贫困户种植的农产品，统一包装、销售，让他们不必再为农特产品销路犯愁。去年，这些贫困户全部实现脱贫。

张凤还有一个梦想，她希望能打造出浏阳黑山羊牧旅综合体，结合浏阳推进乡村振兴和全域美丽乡村旅游的优势，挖掘牧旅融合发展潜力，将浏阳黑山羊品牌做大做强。

做农业前期投入大、回报时间长，更考验着创业者的果敢和毅力。回望自己近10年的创业路，张凤对“先苦后甜”4个字有了更切身的体会，也让她进一步认识到发展高科技农业的重要性。

“农业确实苦，有时免不了‘靠天吃饭’，一场自然灾害可能就会给创业者致命打击。但如果挺住了，熬出头之后就是收获的时候。创业者要不断学习、不断创新、不断提升自己，引入先进技术、发展现代农业，这是我们的必由之路。”张凤说。

(责编：郝孟佳、温璐)