原标题：我国将实施儿童临床检验指标区间

本报北京9月28日电 记者詹媛28日从国家儿童医学中心北京儿童医院了解到，由北京儿童医院牵头制定的《儿童血细胞分析参考区间》与《儿童临床常用生化检验项目参考区间》2项卫生行业标准，已于5月17日由国家卫生健康委法规司公布，将于10月1日起在全国正式实施。这是我国第一版儿童参考区间，将有助于提高我国儿童健康评估与疾病诊断的准确性，为实现我国儿科检验标准化及医疗机构间检验结果互认提供保障。

参考区间是指健康人群中某化验指标95%测量值的分布范围，是疾病诊断与疗效评估的标准。长期以来，因健康儿童个体筛查专业性强、儿童年龄组划分细、儿童血标本采集困难等原因，我国检验指标参考区间尚无儿童标准，大多沿用成人标准，一定程度上影响了儿童疾病的精准诊断和治疗。

由于生长发育的特点，儿童在不同阶段的检验指标参考区间存在明显差异。此次公布的“儿童版”卫生行业标准，建立了出生28天至18岁的31项临床常规化验指标的参考区间，覆盖了80%儿科临床常规检查，包括儿童入园、入学必需的体检指标。标准涵盖肝功能、肾功能、电解质、骨代谢及全血细胞分析等疾病与健康评估所需核心指标，并通过7557例青少年儿童数据完成盲法验证，为参考区间的推广应用提供了坚实基础。

此外，标准不仅针对不同年龄、不同性别的儿童建立了常规检验指标参考区间，还兼顾了临床对静脉血、末梢血不同标本类型参考区间的需求，准确反映了儿童健康状态及生长发育特征。

(责编：郝孟佳、温璐)