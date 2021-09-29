人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

我国将实施儿童临床检验指标区间

2021年09月29日08:37 | 来源：光明日报
小字号
原标题：我国将实施儿童临床检验指标区间

　　本报北京9月28日电 记者詹媛28日从国家儿童医学中心北京儿童医院了解到，由北京儿童医院牵头制定的《儿童血细胞分析参考区间》与《儿童临床常用生化检验项目参考区间》2项卫生行业标准，已于5月17日由国家卫生健康委法规司公布，将于10月1日起在全国正式实施。这是我国第一版儿童参考区间，将有助于提高我国儿童健康评估与疾病诊断的准确性，为实现我国儿科检验标准化及医疗机构间检验结果互认提供保障。

　　参考区间是指健康人群中某化验指标95%测量值的分布范围，是疾病诊断与疗效评估的标准。长期以来，因健康儿童个体筛查专业性强、儿童年龄组划分细、儿童血标本采集困难等原因，我国检验指标参考区间尚无儿童标准，大多沿用成人标准，一定程度上影响了儿童疾病的精准诊断和治疗。

　　由于生长发育的特点，儿童在不同阶段的检验指标参考区间存在明显差异。此次公布的“儿童版”卫生行业标准，建立了出生28天至18岁的31项临床常规化验指标的参考区间，覆盖了80%儿科临床常规检查，包括儿童入园、入学必需的体检指标。标准涵盖肝功能、肾功能、电解质、骨代谢及全血细胞分析等疾病与健康评估所需核心指标，并通过7557例青少年儿童数据完成盲法验证，为参考区间的推广应用提供了坚实基础。

　　此外，标准不仅针对不同年龄、不同性别的儿童建立了常规检验指标参考区间，还兼顾了临床对静脉血、末梢血不同标本类型参考区间的需求，准确反映了儿童健康状态及生长发育特征。

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部