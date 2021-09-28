人民网北京9月28日电 （记者孙竞）由北京师范大学国际写作中心影视戏剧工作坊发起的“中国当代文学‘新经典’校园戏剧工程”首作——北京师范大学版话剧《我们的荆轲》25日晚完成首轮演出。

该剧改编自莫言经典剧本《我们的荆轲》，主创均为北京师范大学、中央戏剧学院、中国戏曲学院，北京语言大学、英国皇家中央演讲与戏剧学院等海内外高校学生。整台话剧共分为四幕，演出近100分钟。

北京师范大学版话剧《我们的荆轲》演出现场。校方供图

北京师范大学文学院副院长、国际写作中心执行主任、本场话剧总策划张清华表示，北师大国际写作中心致力于推进文学创作、文学交流与文学教育，而此次改编与首演，正是在舞台实践中推动创作与交流，是一次成功的探索。

北师大版《我们的荆轲》尝试用现代话语讲述经典故事，以舞台结构与表现手法呈现主创团队对于“荆轲”与当下的“我们”的理解。记者在现场看到，舞台被隔离成大小不一的四个独立空间，以不整饬的平面象限结构隐喻大量与之同构的境况，而光影与演员演出的互动，为这个古老的故事增添更多色彩。

北师大文创专业2020级硕士、导演李雅婷表示，这一版本的《我们的荆轲》希望回答“什么是荆轲的困境”“荆轲要面对的是什么”，其实就是年轻人面对当下生活的反躬自问，本质上是剖析自我与理解世界。主创们都将对文学的热爱与对生命的思索熔铸于作品之中，在实践中思考，在演出中对话。

“这是校园文化直接对话时代的尝试，对于整个社会而言都具有特殊意义。”北师大文学院教授、著名诗人西川认为，“校园文化赤诚而集中的表达充满艺术性，可以刺激当代人的进一步思考，对于当代文化是一种增益，甚至影响深远。”

该剧编剧、北师大国际写作中心主任、作家莫言在演出结束后发言。校方供图

北师大国际写作中心主任、本场话剧的编剧及艺术总监、作家莫言在总结发言中说，戏剧是文学教育的重要内容。此次学生们亲身制作话剧，其作品展现出现代的思维、超前的思想，建立起当下与历史的对话，在舞台中让批评与创作对话，很有意义。如果说人艺版《我们的荆轲》是壮丽与宏大的历史剧，那么北师大版《我们的荆轲》，就是哲学的、思辨的、现代的，具有强烈的象征意味，值得反复品味。莫言表示，期待和主创们展开交流，进一步优化作品。

据悉，北师大版《我们的荆轲》系北京师范大学国际写作中心影视戏剧工作坊发起的“中国当代文学‘新经典’校园戏剧工程”首作。该工程计划每年选择一部当代文学经典进行戏剧化改造，并邀请专业人士深度介入，在实践中培养、输出中国优秀青年戏剧创作人才，更力图创作有影响力的戏剧作品，探索戏剧文学和剧场艺术的发展可能。接下来，将进一步推动对于《活着》《文城》《黄雀记》《废都》等文学经典的戏剧，丰富高校戏剧文化，让文学经典和时代相逢、走入校园。

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