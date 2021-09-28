人民网北京9月28日电 （记者孙竞）今天，第六届全国教育科学研究优秀成果奖颁奖大会暨2021年中国教育科学论坛在北京召开。

教育部党组书记、部长怀进鹏指出，教育科学研究是教育事业的重要组成部分。重视和加强教育科学研究，是坚持党的理论品格和贯彻科学技术是第一生产力的必然要求，是探索教育规律和人才成长规律、推动教育改革发展的必然要求，也是推进教育治理体系和治理能力现代化的必然要求。

怀进鹏强调，全国教育科研工作者要胸怀“国之大者”，进一步聚焦国家重大战略需求，研究真问题，真研究问题，发现规律，促进教育高质量发展。要提升科研能力，注重从中华优秀传统文化中汲取营养和力量，善于学习借鉴世界发达国家的先进教育理念和经验，勇于提出新理论，实现新突破。要弘扬优良学风，讲求学术品格，坚守科研诚信，涵养风清气正的学术生态。要加快构建中国特色、中国风格、中国气派的教育学学科体系、学术体系和话语体系，为加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育作出新的更大的贡献。

教育部党组成员、副部长翁铁慧对做好教育科研工作提出三点要求：一要胸怀国之大者，增强服务国家战略能力。要在教育如何更好发挥为党育人的主阵地作用方面出思想，在教育如何更好发挥创新型国家建设动力源作用方面解难题，在教育如何更好发挥经济强国人才库作用方面谋良策，在教育如何更好发挥促进社会公平助推器作用方面强支撑。二要创新模式方法，提高教育科研质量水平。要紧贴实践需求，提炼真问题；理论联系实际，找准好路径；多学科交叉融合，汇聚强力量。三要推进科学治理，全方位加大教育科研保障力度。要加强党对教育科研工作的全面领导，深化教育科研评价改革，强化教育科研资源保障。

据悉，第六届全国教育科学研究优秀成果奖共评选出获奖成果344项，其中一等奖26项，二等奖119项，三等奖199项。中国教育科学论坛以“教育高质量发展的挑战与应答”为主题，设置1个主论坛、11个分论坛和青年论坛。会议由中国教育科学研究院和全国教育科学规划领导小组办公室主办。

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