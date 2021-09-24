人民网北京9月24日电 （记者孙竞）日前，教育部、国家体育总局联合印发了《关于进一步完善和规范高校高水平运动队考试招生工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）。教育部和国家体育总局有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。

该负责人介绍，1987年，为提高高校体育运动技术水平，培养全面发展的高水平学生运动员，原国家教委印发《关于部分普通高等学校试行招收高水平运动员工作的通知》，明确在清华大学等51所高校启动高水平运动队建设试点工作。

2021年，高水平运动队报名考生1.5万人，录取学生4000余人，共涉及足球、篮球、排球、沙滩排球、乒乓球、田径、网球、羽毛球、游泳、武术、跆拳道、击剑、棒球、冰雪等14个项目。其中，足球、游泳等7个项目由国家体育总局组织全国统考，其余项目由招生高校组织校考。

“多年来，我国高校高水平运动队建设取得明显效果，但在考试招生、在校管理等方面距离新时代新要求仍有差距。”该负责人说，在“考试”方面，二级运动员这一报考门槛较低，导致许多高校的运动队体育竞技水平有限，无法满足参加国际国内赛事的需要；在“招生”方面，大部分高校高水平运动队招生文化课成绩录取要求相对偏低，最低为二本线的65%，加之录取时不限制专业，导致一些考生入校后难以完成正常学习任务。

该负责人介绍，《指导意见》对高校优化项目设置、招生资格等提出了新要求。高校要在奥运会、世界大学生运动会项目（包括足球、篮球、排球项目等）范围内，按照教育部评估确定的项目，结合学校实际，根据本校运动队建设规划，确定运动队招生项目和招生计划。对于不具备相关师资、设备、场地等组队条件、学生入校后退队率超过20%的高校，以及非奥运会或世界大学生运动会项目、未设运动员技术等级标准、生源严重不足且连续两年录取数为零的相关项目，不再安排高水平运动队招生。

该负责人指出，为提高高校人才选拔及培养质量，解决高水平运动队部分学生文化成绩偏低的问题，《指导意见》适度提高了对报考考生的文化课成绩最低要求，并设置了过渡期。明确从2024年起，招收高水平运动队的“世界一流大学建设高校”，对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线；其他高校对考生的高考成绩要求须达到生源省份本科录取最低控制分数线的80%。同时，对于体育专业成绩突出、具有特殊培养潜质的考生，允许高校探索建立文化课成绩破格录取机制，破格录取工作将接受社会的严格监督。

在考试方面，《指导意见》明确，从2024年起，高水平运动队考生文化考试成绩全部使用全国统一高考文化课考试成绩。专业测试全部纳入全国统考，由国家体育总局牵头组织实施，高校不再组织相关校考。

该负责人同时指出，考虑到高校高水平运动队学生入学后，既要承担训练和比赛任务，还要完成学业任务，《指导意见》采取分类引导的思路，明确高考文化课成绩较高、文化基础较好的考生可报考普通类专业，其他考生限定在相关的体育学类专业就读。从2024年起，高水平运动队录取学生中，高考文化课成绩不低于招生高校相关专业在生源省份录取分数线下20分的学生，可申请就读相应的普通专业；其余学生限定就读体育学类专业，原则上不得转到其它类专业就读。

《指导意见》印发后是否会影响体育特长学生升学机会？该负责人透露，改革后，体育特长学生进入高等学校攻读学业的渠道仍是畅通的。除高校高水平运动队招生以外，相关高校每年还通过运动训练、武术与民族传统体育专业单招、其他体育学类专业招生、优秀运动员保送等多种渠道招收体育特长学生，近年来每年合计录取学生超过10万人。

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