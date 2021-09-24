人民网北京9月24日电 （记者孙竞）日前，教育部印发《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），教育部有关部门负责人就相关问题回答了记者提问。

该负责人表示，针对当前艺考招生工作中存在的突出问题，《指导意见》重点从四个方面明确了改革任务：一是在定位布局方面，将推动高校进一步明晰人才选拔培养定位，优化艺术学科专业布局；二是在考试评价方面，将进一步完善“文化素质+专业能力”相结合的考试评价方式；三是在录取办法方面，将根据不同的考试方式，分类制定相应的录取政策，在各考试类别中基本形成招生高校相对统一的录取规则；四是在监督管理方面，将进一步加强和完善艺考招生监督制约机制，强化对艺考招生全过程的监督。

《指导意见》明确提出，逐步提高文化成绩要求。该负责人强调，高考文化课是所有艺考考生必考的内容。近年来，由于部分高校对艺考考生文化课成绩要求相对偏低，导致部分考生和家长功利性报考，将艺考作为“升学捷径”，既不利于学生长远发展，也不利于高校培养高质量的艺术人才。根据《指导意见》要求，各省（区、市）在现有文化课成绩要求基础上，因地制宜、分类划定、逐步提高艺术类专业高考文化课成绩录取最低控制分数线。

实行省级统考是规范和加强高校艺术类专业考试招生工作的一项重要举措。该负责人介绍，近年来，各省（区、市）不断推进完善艺术类专业省级统考，美术与设计学类专业已实现31个省（区、市）省级统考全覆盖。

《指导意见》明确提出，将进一步扩大省级统考范围，不断提升省级统考水平和质量。该负责人表示，到2024年，要基本实现艺术类专业省级统考全覆盖。对于生源极少或考试组织确有困难的个别专业，可通过省际间联合组织或“考评分离”等方式实施。推动各专业制定统一的考务规范和考试说明等，提高省级统考的科学化、规范化水平。

关于高校校考，该负责人谈到，当前，由于省级统考覆盖范围有限，全国组织校考的高校数量和校考考生规模依然偏大，目前校考高校有300多所，参加校考考生约160多万人次，校考组考和规范管理面临较大压力。

为此，《指导意见》明确提出，要严格控制校考范围和规模。一是建立健全校考高校和专业准入退出机制。省级统考已经覆盖的专业，原则上高校不再组织校考。二是严格控制现场考试规模。积极采取线上考试或使用省级统考成绩进行初选等方式，严格控制现场校考人数。现场校考人数原则上不超过相关专业招生计划的6-8倍。三是不再跨省设置校考考点。考虑改革后省级统考范围不断扩大，现场校考规模不断缩小，《指导意见》明确，从2024年起，所有高校艺术类专业校考工作均在学校所在地组织。

“对艺考招生实行分类考试、分类录取，是这次艺考招生改革的一大亮点。”该负责人介绍，从2024年起，对艺术类专业将分三类进行录取：第一类是不进行专业考试的艺术类专业，如艺术史论、戏剧影视文学等，直接依据考生高考文化课成绩、参考考生综合素质评价，择优录取。第二类是使用省级统考成绩作为专业考试成绩的艺术类专业，在考生高考文化课成绩和省级统考成绩都达到所在省（区、市）艺术类专业的录取最低控制分数线基础上，依据考生高考文化课成绩和省级统考成绩按比例合成的综合成绩进行平行志愿择优录取，其中，高考文化课成绩所占比例原则上不低于50%。第三类是少数组织校考的高校的艺术类专业，在考生高考文化课成绩达到所在省（区、市）普通类专业批次录取最低控制分数线、省级统考成绩合格且达到学校划定的最低成绩要求基础上，依据考生校考成绩择优录取。在计划管理方面，除组织校考的艺术类专业外，其他各艺术类招生专业均安排分省招生计划。

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