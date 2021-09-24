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杨振宁百岁演讲：但愿人长久，千里共同途

2021年09月24日17:16 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月24日电 （记者温璐、孙竞）为庆祝杨振宁先生百岁诞辰，9月22日下午，由清华大学、中国物理学会、香港中文大学联合主办的杨振宁先生学术思想研讨会——贺杨先生百岁华诞在清华大学举行。会上，杨振宁先生以“但愿人长久，千里共同途”为题发表了讲话。

会上，杨振宁回忆了自己1971年第一次访问新中国时的感受。他表示，那次访问是他人生中非常重要的一段经历，使得他对新中国有了一点认识，对他的人生轨迹有了非常大的影响。

那次访问，杨振宁当时除了看望住院的父亲，他还见了很多亲戚和朋友，其中最重要的也是他最亲近的朋友就是邓稼先。

邓稼先是杨振宁中学、大学、在美国的知心朋友，更是组织和领导我国核武器的研究、设计工作的“两弹元勋”。

在快要离开中国的时候，杨振宁终于没忍住向好友邓稼先求问，想知道中国的原子弹是不是中国人自己造出来，有没有外国人帮忙。邓稼先给杨振宁写了一封长信，说他验证了中国的原子弹基本没有外国人参与。在信的末尾，邓稼先写道：但愿人长久，千里共同途。当时，杨振宁没看懂这句话。50年后杨振宁回应邓稼先的信时说：“我觉得今天五十年以后，我可以跟邓稼先说：稼先，我懂你‘共同途’的意思，我可以很自信地跟你说，我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望，我相信你也会满意的。”

2003年起，杨振宁回国定居并在清华大学任教，在培养和延揽人才、促进中外学术交流等方面作出重要贡献。

(责编：温璐、秦华)

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