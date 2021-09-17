原标题：大爱无疆的“种子教师”

9月16日，中宣部授予上海市黄浦区卢湾一中心小学校长、教师吴蓉瑾“时代楷模”称号，褒扬她是“新时代‘四有’好老师的典范”，号召全社会向她学习。消息传来，熟悉吴蓉瑾的人纷纷表示她当之无愧。

上海市教卫工作党委书记沈炜表示，授予吴蓉瑾老师“时代楷模”光荣称号，这是对她扎根基础教育、潜心教书育人、真情呵护孩子们身心健康和全面发展的巨大褒扬，也是对全市32万余名教职员工的巨大鼓舞。上海市教卫工作党委副书记、市教委主任王平说，吴蓉瑾获中宣部授予“时代楷模”殊荣，这不仅是吴老师个人荣耀，也是上海教育系统的荣光。

她是理想信念的播种者。上海市黄浦区卢湾一中心小学“红喇叭”社团负责人陈丽丽告诉记者，与吴蓉瑾校长共事多年，印象最深的是她一直在思考和实践：如何充分利用红色教育资源将爱党爱国教育融入课程，丰富队员历史知识、培养队员爱党爱国情感。

馆校合作代表、中共一大纪念馆宣教部主任杨宇回想起全国第一个特色红领巾社团——“红喇叭”小小讲解队的组建历程，感慨万千。一次爱国主义教育的探索之举，逐渐演变成红色文化传播的创新之旅，十几年来，已培养出千名小讲解员童音讲党史。杨宇说，今年是建党百年，已经升级的中共一大纪念馆也在不断积蓄内力，创新前行，我们将和学校一起，共同讲好建党故事，让百年党史走进孩子们的心。

她是情感教育的倡导者。上海市嘉定区卢湾一中心实验小学教师谭珂说，教有真情，育无止境。我们的“云朵校长”一直践行着“爱的教育”，她就像一位温柔的妈妈倾尽所有的爱给小云朵们，在清晨的校园总能看到吴校长的身影，帮孩子们系好红领巾、拉平衣领。她在“我为妈妈圆个梦”的情感教育课堂上，帮孩子们搭建心灵交流的桥梁，教会孩子们如何尊重人、理解人，也让老师们更加关注学生情感的健康发展。每一张新生入学通知书上都有她遒劲有力的签名，每一份毕业纪念册上都有她爱的寄语。

怎样进行情感教育？上海市黄浦区卢湾一中心小学教师代表、吴蓉瑾徒弟贺春秋这样回答：十几年来，自己亲历了师傅和教学团队一起筛选打磨数百节经典情感教育课的过程，8个板块，20个专题。除了预设课程，还包括生成性的教学内容，主要来源于学生间的突发事情和热点问题。只有在爱里长大的孩子，才会有敢于创新的勇气和善于创造的能力。这是情感教育的力量和意义。

她是大爱无疆的“种子教师”。上海市嘉定区卢湾一中心实验小学学生家长隽潇然爸爸对吴蓉瑾非常感激：4年前，新校园刚刚启用，一群来自五湖四海的青年教师刚刚毕业，自己的女儿又是完全零基础入学，孩子能不能适应，学校的发展会怎样，作为家长感到非常迷茫与担忧。今天的女儿，尊敬师长、成绩优异、自信、乐观、勇敢。为女儿高兴的同时，心中更多的是感恩。感恩吴校长积极推进义务教育优质均衡发展，为办好“家门口的好学校”一直努力，对卢一实小的孩子们播下“大爱无疆”的种子。

说到“云课堂”信息化助力教育教学的历程，上海市黄浦区卢湾一中心小学的学科教导徐继红是全程参与者，很有发言权。“吴蓉瑾是智慧校园的先行者。”徐继红介绍，吴校长很早就敏锐捕捉到教育信息化的育人价值，并以信息化助力作为学校发展新的增长点，首创教育信息化品牌“云课堂”，而且将“云课堂”序列化，形成了可复制、可推广的经验。2009年至今，历经了1.0、2.0直至现在的“云课堂”3.0版本。

（本报记者 孟歆迪）

(责编：郝孟佳、温璐)