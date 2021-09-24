人民网北京9月24日电 （记者郝孟佳）日前，教育部印发《关于进一步加强和改进普通高等学校艺术类专业考试招生工作的指导意见》（以下简称《意见》），对进一步深化高校艺术类专业考试招生改革作出部署。

清华大学美术学院院长鲁晓波表示，《意见》重点围绕“怎么定位”“怎么考试”“怎么录取”“怎么监管”，从定位布局、考试评价、录取办法、监督管理四个方面提出一系列改革任务：在省级统考、高校校考、考评人员遴选、考试组织管理、招生录取办法等方面提出改进、规范和调整举措。

鲁晓波认为，《意见》将从三个方面带来变革。首先，有助于不同高校艺术类专业在定位、评价、录取、监督等关键议题、关键环节上达成共识，实现招生工作“为了育人、促进育人、就在育人”的真正价值。进而，降低艺术类考试的复杂程度。对国家、学校、考生及家庭都会减少不必要的成本和精力消耗。其次，有助于人才结构合理分层。强化省级统考与高校校考在选拔阶段的各自特点，进一步扩大省级统考范围，减少独立组织校考的院校数量和校考规模，明确它们在整个高考体系中不可或缺的位置作用，从而缓解目前高等教育层级不明、同质化的倾向。最后，有助于高校在改革过渡期内及时发现问题、做出调整。《意见》提出，到2024年各项改革措施全面落地，给高校预留了三年的过渡期，相关改革举措可以循序推进。高校可以充分利用这两三年的时间，进一步思考选择适应自身的做法，完善内部机制，推动内涵式发展。

“招生工作不仅是育人工作的重要组成部分，也是一所学校文化建设、文化宣传不可忽视的环节。”鲁晓波说，无论入学与否，对于学校、考生乃至社会而言，招生为相互了解提供了难得的窗口。这也是清华大学美术学院高度重视招生工作的人文考量。在一些校友的回忆录里，他们对学院的深刻印象和朦胧认识，就是从艺考开始的。招生育人，可谓清华大学美术学院的第一张“名片”。“招来好学生，带动好教育”。它是激发整个教学过程升华的催化剂，也是艺术类学科保持良性发展的重要原因。

上海戏剧学院党委书记谢巍介绍，多年来，上海戏剧学院党委始终把艺术类专业考试招生工作摆在重中之重的位置，党委积极引导艺术家和教师从“个人招生”理念走向“集体招生”理念，摈弃“师傅带徒弟个人培养”狭隘意识，树立“学校培养”和“国家培养”理念，进而形成了“艺术招生越是公正公平公开，越是能够选拔出优秀人才”的基本共识。

谢巍认为，此次《意见》的出台，既是我国艺术类专业考试招生制度的一次改革，更是推动艺考招生工作迈向科学化、规范化、现代化的必要和重要举措。“上海戏剧学院将积极落实《意见》各项要求，严守公平公正，注重科学选才，努力办好人民满意的高等艺术教育，为构建与办学定位和特色相适应的艺术人才选拔体系，培养德艺双馨的艺术人才而不懈奋斗。”

北京电影学院党委书记钱军认为，近年来，各地各高校按照教育部要求持续加强和改进艺考招生工作，促进了艺术类招考事业良性发展，但在监督管理实践中，也还不同程度存在着落实主体责任不到位、履行监管责任不明晰、多级监督机制不健全、招生信息不透明以及违规违纪查处不够有力等问题。《意见》针对上述问题，进一步强化艺考招生监督管理，完善监督制约机制，规范艺考招生各项工作，确保考生权益得到有效维护、教育公平得到有力彰显、党的教育方针真正落实落地。

“艺考招生是一项艰巨复杂的系统工程，需要各方不断努力，从体制机制上进行系统性的改革和完善。”钱军说，“各地各高校要进一步完善艺考招生监督制约机制，强化对艺考招生全过程的监督，确保考试招生机会公平、程序公开、结果公正，选拔和培育出更多优秀艺术人才，夯实我国文艺事业繁荣发展的人才之基。”

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