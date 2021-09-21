原标题：面对小升初的焦虑 破解之道在哪里

小升初，许多家长一听到这个词就不免会焦虑。如今，中考分流带来的压力传导，给初一学生带来更大的学习压力，给小升初的家长带来更多焦虑。一位二年级学生的家长曾问我：“孩子是不是得把小学的必备古诗赶紧背诵完，然后赶紧提前背诵初中的古诗。”

小升初的困难有哪些？

学科知识增加所带来的学业负担。初中学科增多难度加大，需要理解和练习的内容成倍增加，学习内容的增加所带来的就是学习时间增加。随之需要做出的是学习方式的调整，学习方法的改变，以及学习习惯的适应。这些都会打乱原有的生活节奏，给学生及家长带来一定程度的焦虑。

考试频次的增加，特别是升学考试所带来的学业压力。考试原本就会给人带来压力，何况是频繁的考试。初中的考试较之小学而言，不仅涉及自我评价，还会有大量群体评价、横向比较竞争带来的压力。这对于青春期学生的焦虑而言，可以说是“雪上加霜”。

身心发展所带来的情绪情感变化。从小学升入初中之后，同学的交往方式、师生互动的方式都发生了变化，这些变化对于很多初中生而言，都是一个新的挑战。

面对小升初的这些问题，有何破解之道？

以上所说的压力直接作用于学生，但往往家长的压力要比学生更大。说到破解之道，则需要教师、家长和学生的共同努力。

建设性的教育方式。所谓建设性是相对于破坏性而言的，破坏总是比建设更加容易，建设性意味着积极引导，而不是消极的否定。比如“做题不要马虎！”说起来容易，但怎样才能避免马虎？探讨避免马虎的方法，就是建设性的教育方法，虽然可能耗时费力，却可以养成学生面对焦虑和挑战时积极应对的人生态度。成年人给学生的否定式评判，容易使其形成消极和逃避的性格，于是面对焦虑时，轻易地否定自己，而不是积极应对。建设性教育方式下成长的孩子，更善于积极地缓解自己的消极情绪。

学习是一个“长过程”而不是“短战役”。每天跟孩子叨念着“再熬一熬，考完试就好了”，这本身就会增加学生的困扰。学习是一辈子的事情，并不意味着高考结束就终止了。建立对学习本身长周期的心理与思想准备和好感，可以缓解学生的学习不适。

素养为导向的教育教学理念。小学老师对所教学科涉及的关键能力和必备品质的贯通式理解，能够实现对初中小学相关知识与学科素养的整体理解把握，从这个角度来进行小学教育教学，就是一以贯之的，而不是小学、初中、高中割裂式的。我建议，小学教师应该在小升初阶段承担更多责任。小学的教与学指向了学科核心能力和自学能力的培养。如果，小学教师提前做一些基础性铺垫工作，那么，在小升初这样的转折期，即使出现知识的迭代与增加，小学阶段培养的学习方法、习惯也可以迁移发展。

（作者：于伟，系东北师范大学教育学部教授、附属小学校长）

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