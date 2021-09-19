原标题：北京地区高校毕业生就业服务季启动 预计提供12万个岗位

18日，“2022年北京地区高校毕业生就业服务季活动”正式启动，将持续至今年12月31日，预计参加的用人单位将超6000家，提供岗位超12万个。活动重点面向2022届北京地区高校毕业生，同时面向2021届离校未就业高校毕业生及35岁以下登记失业青年，覆盖更多毕业生群体。

本次活动由北京市人力资源社会保障局、市教委、市国资委、市工商联共同举办，将着眼本市“两区”建设和国际科技创新中心建设，强化资源统筹、坚持疫情防控、突出精准施策，吸引符合北京城市创新发展的紧缺急需大学生人才，积极促进北京地区高校毕业生高质量就业。

重点服务2022届北京地区高校毕业生

“服务季活动”作为北京市人力资源社会保障局主打的毕业生就业服务品牌，深受广大毕业生及用人单位信赖。此次服务季活动以“多维联动优服务，学史力行促就业”为主题，重点面向2022届北京地区高校毕业生，同时面向2021届离校未就业高校毕业生及35岁以下登记失业青年，覆盖更多毕业生群体。

活动期间，北京市将通过开展线上线下招聘、直播带岗、精准就业帮扶以及政策及服务宣传等形式深化服务品牌内涵，密集举办招聘会和就业创业指导活动超600场，预计参加的用人单位将超6000家，提供岗位超12万个。

打造人社服务进校园专场系列活动品牌

9月18日服务季启动当天，首场线下专场招聘会走进北京大学，北京市属重点国有企业、科技创新头部企业等约70家用人单位现场招聘，提供就业岗位2800余个。

北京市人力资源社会保障局表示，接下来，还将开展“人社服务进校园——2022届毕业生专场系列招聘活动”，陆续走进清华、北航、人大、北理等近10所高校。“进校园”系列活动将紧密结合“两区”建设人力资源开发目录，瞄准首都急需人才资源，突出岗位开发针对性、学生选取针对性和就业服务针对性，强化供需精准对接，积极为首都创新发展引才、聚才、用才。

“一生一策”精细化帮助困难毕业生就业

在服务季活动中，北京市人力资源社会保障局将紧密结合北京城市定位，加大对北京城市建设的宣传力度，组织团队宣讲政策服务，吸引更多优秀毕业生留京就业创业。组织金牌职业指导师开展“人社服务进校园——职业指导直通车”系列活动。同时，搭建校企对接平台，围绕就业、实习实训、产学研合作、职业技能提升等点位，组织高校和毕业生走进用人单位、创业小镇和大创基地等，开展就业指导企业行和创业指导园区行。

另外，北京市还将针对就业困难高校毕业生的不同状况和需求，分类建立台账，实施“一生一策”帮扶计划，运用精细化帮扶促进就业，同时积极引导离校未就业高校毕业生参加就业见习和职业培训，补充就业经验，增强就业能力。(记者 杜燕)

(责编：李依环、吴楠)