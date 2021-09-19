孙小二

原标题：纪念“九一八”让爱国 内植于心外化于行

1931年9月18日，“九一八”事变爆发。多少人间惨剧，多少家破人亡，一曲《松花江上》，唱不尽三千多万东北民众失去家乡、惨遭奴役的悲愤。

警钟长鸣，勿忘国耻！我们纪念“九一八”，就是为了铭记历史，让我们的子孙后代勿忘国耻，这正是爱国主义教育的最好方式。

爱国是一种深挚的情感，爱国需要通过口头或行为等方式表达。怎样表达这种情感是一个长久不衰的话题，人们说得最多的是“要理性表达”。那么，怎样理性表达爱国情感？除了政府对非理性爱国行为的及时纠偏，公共舆论的正向引导，关键是要做一名有理性的公民。有理性的社会公民，理性的爱国行为便会水到渠成，爱国情感的表达就会被理性牢牢掌控。

理性的公民是建设公民社会的根基，也是国家强大的基石，一个社会，理性的公民越多，社会文明指数就越高，正向力量就越强大。然而，理性的公民不是天生的，理性的公民需要一以贯之的公民教育，更需要清明公正的法制环境的呵护。

爱国不是抽象的文字，而是具体的行动，体现在我们的一言一行之中。爱国也不是高不可攀的，爱岗敬业是爱国，奉献爱心是爱国，遵纪守法是爱国，出国文明旅游也是爱国。作为中国人，我们每个人在谈论爱国时，都应该牢记一个朴素道理，爱国不是空喊口号，而是付诸行动。

人人爱国需要做的工作很多，但有一点非常重要，就是强化爱国主义教育。爱国主义教育是一个持续过程，在每个人的成长中，它应该相伴一起成长。在世界其他一些国家，爱国主义教育是终身教育的一部分，这应当成为共识和行动。

纪念“九一八”，让爱国内植于心，外化于行，成为时代最强音，把国家建设得更加强大，是对“九一八”最好的纪念。

(责编：李依环、吴楠)