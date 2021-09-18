原标题：“莆田的孩子”受关注 心理学界支招“让他们忙起来”

9月13日，仙游县，孩子们在排队做核酸检测。 张斌 摄

(抗击新冠肺炎)“莆田的孩子”受关注 心理学界支招“让他们忙起来”

中新网仙游9月17日电 疫情冲击之下，如何守护“莆田的孩子”身心健康？中新网记者采访多位心理学业者，专家们支招：复课、绘画、阅读、做手工，“让他们忙起来”。

福建省精神卫生中心、福建省福州医学心理咨询中心副主任邹晔峰医师，曾作为心理专家援助湖北宜昌抗疫。他表示，学生是最薄弱的环节，令人揪心，当务之急是帮助孩子保持秩序、家长保持情绪稳定。

新冠定点救治医院莆田学院附属医院开通心理热线。 柯丽凡 摄

“原本的秩序被打乱，很多不确定性、不安感就来了。”邹晔峰鼓励家长，“多陪护，如果有可能进入隔离病房陪护就更好，或多进行线上视频交流，让孩子有更多机会跟熟悉的环境、人员接触，孩子们原来干什么，现在还是要干什么，孩子们面对熟悉的环境人物，有助于他们尽快稳定下来。”

邹晔峰说，尽管抗疫两年，但疫情或许从未那么真切地就在身边，每个人内心建立的心理平衡都被打破了，大家或有应激反应。“家属的情绪化表现，无论是否有隔离，都可能会传递给孩子。”他鼓励家长，觉察并接纳自己的情绪，才能陪伴孩子更快地稳定下来。“在适当的时候告诉孩子大人也会感到不安，也有些害怕，孩子就会知道不是自己一个人在不安害怕，反倒更能安心。”

小患者在定点医院莆田学院附属医院玩玩具。 严俊腾 摄

“你再告诉他，全社会都在帮助我们抗疫，国家也有能力，让孩子知道疫情可控，只是过程有些艰难，这也有助于增加孩子的掌控感。”邹晔峰说。

福建行政学院心理学博士张荣伟也表示，对未成年尤其是低龄段孩子，不宜单人单间隔离，“封闭隔离易引发心理问题”。他强调，各界需设法降低孩子们的恐慌心理，维护他们的安全感，这包括家庭提供情感支持和物质保障，医院普及医学知识，心理学家提供降低焦虑和恐惧心理的调适技巧。

张荣伟说，学校需保持孩子们的社会联结，班主任利用在线班课倾听孩子们的负面情绪，“上网课，写信，绘画分享，多布置他们力所能及的作业，让他们忙起来”。

张荣伟说，疫情来袭，在随时都可能出现意外事件时，如何珍惜生命，过好每一天，将启人深思，这也可以成为很好的生命教育时机。

目前，22名心理咨询师、心理治疗师和精神科医生已集结到莆田城区和仙游，为集中隔离点群众和一线人员提供驻点服务。收诊了绝大半部分确诊病人的定点医院莆田学院附属医院，为患儿打造温馨卡通风的病区，开通面向收诊病患的心理热线，开展绘本共读、绘画、在线心理陪护等活动。

福建莆田学院附属医院医务社工柯丽凡告诉记者，医院成立安心援助心理小组，由心理咨询师指导一线护士照应患儿。“护士面临的心理陪护困惑，心理咨询师都作为坚实的后盾予以解决。”

包括国家二级心理咨询师陈素敏在内的五位心理咨询师，承担起福州市妇联茉莉姐姐公益心理咨询热线，共同守护疫区儿童的心理健康。

小患者在莆田学院附属医院和医务人员玩石头剪刀布。 严俊腾 摄

陈素敏表示，恐惧恐慌会是孩子们的本能反应，无论是医护人员还是隔着屏幕陪伴的家属，要多听听孩子的想法，陪伴孩子说话，让他开心快乐。

陈素敏鼓励孩子们正好可以利用隔离期安静的环境，做自己本想做而没能做的事情。“跟他多说一会话，接纳他的情绪，不要觉得烦，每天安排可以量力而行的任务，让他忙起来。”(林春茵)

(责编：温璐、郝孟佳)