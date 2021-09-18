原标题：提高睡眠质量 55.4%受访青年会改变睡前习惯

当下，睡眠质量不理想困扰了不少年轻人。以改善睡眠为卖点的产品备受年轻人青睐。这些产品对改善睡眠质量真的有用吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名18-35岁青年进行的一项调查显示，在受访青年看来，工作学习压力大、睡前沉迷玩电子产品是导致年轻人睡眠质量差的重要因素。为提高睡眠质量，55.4%的受访青年会改善睡前行为习惯。

工作学习压力大被指为影响睡眠质量首因

北京某私企职员胡博（化名）介绍，一天工作下来几乎没什么闲暇，晚上睡前是难得的个人休闲时间，“在电脑上处理完工作，还要看看大盘解析、汽车视频，睡前还习惯躺床上刷会儿手机，一刷就停不下来，半小时很快就过去了，越看越精神”。

工作3年的刘澄娟（化名）说，自己除了睡眠浅夜里容易醒，饮食上也不太注意，“尤其不太重视晚饭。我有时事情多，很晚才吃饭，躺在床上感觉食物还没消化”。

是什么因素导致一些年轻人睡眠质量差？56.7%的受访者表示工作学习压力大，55.7%的受访者坦言睡前沉迷玩手机等电子产品，35.0%的受访者直言就寝时间不规律，30.3%的受访者表示存在宵夜、睡前饮茶等不良饮食习惯。

河北省人民医院营养科主任张晓伟分析，年轻人睡眠质量差，与当下工作节奏太快脱不开关系。其次是没有安排好工作、生活和睡眠、吃饭之间的关系。“每天三顿饭，很多人都在凑合，每天几小时的睡眠，也在凑合”。他还提到，很多人不懂得睡眠基本知识，“比如，不少人喜欢熬夜到凌晨两三点，早晨八九点钟起来。这完全是错误的。晚上11点到凌晨1点，人应该处在深睡眠的状态，哪怕早早起床开始工作，对身体的危害也是最低的”。

为提高睡眠质量，55.4%受访青年会改善睡前习惯

刘澄娟现在非常注意晚上的饮食，尽量不去饭局，少吃荤食减轻胃负担。她还购买了睡眠耳机、记忆枕头、薰衣草精油和加湿器等，“我有同事还跟风买了褪黑素等保健品”。

大家会如何提高睡眠质量？55.4%的受访青年会改善睡前行为习惯，42.5%的受访青年会调整作息习惯，41.7%的受访青年睡前听舒缓音乐，35.8%的受访青年白天适当增加运动量，还有30.3%的受访青年购买专门功效的寝具。

针对一些年轻人依赖的保健品，张晓伟提出不要寄太大希望。“我经常说一句话，你连饭都没吃好，你吃那些有用吗？ 我认为吃好饭是基础。在专业人员的指导下去应用一些适合个人体质的、有针对性的保健品和营养制剂，这无可厚非。但绝不是上来就什么都吃，这样做是拔灯芯，而不是添灯油。为了让灯着得很厉害，把灯芯往上拔，油反而烧得更快”。

张晓伟提醒，盲目摄入产品存在隐患。“在营养学上有一个非常重要的概念，叫可耐受最高摄入量和推荐摄入量。如果没有经过专业人员的指导和评估，盲目摄入，可能会超过可耐受最高摄入量，进而让我们的肝肾代谢负担加重，对脏器产生影响。很多人应用了制剂之后可能会产生一定依赖性，不吃这个东西他就睡不着了。时间久了，睡眠调整会更加棘手”。

张晓伟建议，在晚上睡觉之前，不要过多地看电脑、电视、手机，不要聊天聊得太嗨。其次，有一些人睡不着觉，可能是欠缺营养素，可以适当吃一些滋阴的食物，比如大枣、百合、莲子，还有一些粗粮，补充膳食纤维和维生素。第三，在上床之前洗洗脚。最后，到点就要睡觉，例如9点半上床，10点睡着，养成习惯。(记者 杜园春 王紫薇)

(责编：温璐、郝孟佳)