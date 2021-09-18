原标题：近六成受访青年入睡时间在23点以后

3月21日是世界睡眠日。“如何能好好睡个觉”是困扰不少年轻人的问题，入睡难、多梦易醒等都是年轻人中常见的睡眠问题。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名18-35岁青年进行的一项调查显示，59.5%的受访青年夜里习惯了晚睡，入睡时间都在23点以后。梦多、睡眠浅、夜间易醒或凌晨早醒是年轻人中常见的睡眠问题。

59.5%受访青年入睡时间在23点以后

今年29岁的胡博（化名）在北京一家私企任职，他介绍，自己很少在凌晨以前入睡，“每天下班回到家就8点多了，有时还没吃饭，等收拾好，再看会儿电脑、手机，时间就不早了”。

自由职业者王晶（化名）一直被睡眠问题困扰。她感觉每天睡上9个小时都不够，“每晚都在11点前入睡，早上8点起来仍然很费劲。如果是休息日，我能一直睡到上午10点”。

本次调查显示，42.7%的受访青年夜间睡眠时长为7-8小时，40.9%的受访青年为6-7小时，8.5%的受访青年达到8小时以上，夜间睡眠时长小于6小时的有7.9%。

根据医学建议，人们在23点前入睡对身体健康有益。调查显示，59.5%的受访青年夜里习惯了晚睡，入睡时间都在23点以后。具体来看，能在22点以前入睡的受访青年仅占5.2%，22点至23点入睡的占35.3%，23点至凌晨入睡的占42.4%，凌晨至凌晨1点的占14.0%，凌晨1点以后的占3.0%。

“我特别羡慕那些头碰到枕头就能睡着的人。”胡博感慨，虽然他睡得晚，但仍不能很快入睡，常常还要过半小时的时间。

本次调查显示，11.1%的受访青年入睡时长超过了30分钟。

年轻人中梦多、睡眠浅、夜间易醒等睡眠问题常见

王晶说，她夜晚常常能醒两三次，梦也非常多，“感觉都能上演几部大戏了”，这导致她每天早晨起床非常困难，闹钟响过了眼睛仍然睁不开，“得冷水洗脸才能让我更快清醒一点”。

与王晶正相反，胡博表示，当别人还在熟睡时，他已经非常清醒了，“每天早上5点多就醒了，之后就再难入睡。尤其冬天，早上5点钟天还黑着，眼看着天儿越来越亮，有时会有一点焦虑”。

“我睡眠特别浅，稍微有些响动就会立刻醒来。现在租的房子隔音效果差，夜里醒来是常有的事。”已经工作3年的刘澄娟（化名）说，她找室友都会先问问对方的作息习惯，“通常得等对方休息了我才安心睡下”。

数据显示，42.2%的受访青年感觉自己睡眠质量好，其中5.4%认为非常好。41.1%的受访青年感到一般，16.6%直言睡眠质量差。

在大家面临的睡眠问题上，梦多（46.0%）、睡眠浅（45.4%）最普遍，其他还有：夜间易醒或凌晨早醒（33.1%），入睡难（27.6%），难以完全放松（25.3%），睡眠时间短（18.2%）。

把工作和睡觉的时间安排妥当，是一个高素质人才应该做到的

胡博感慨，晚上睡得晚、早上醒得早，这导致他一到上午办公时间，就开始犯困，提不起精神，有时还影响情绪，“晚睡早醒，工作效率低，就会形成恶性循环”。

王晶说，睡眠差很容易让她打乱原本的计划，“有时夜里睡不好，第二天的效率就会非常低。为了提高效率，我宁愿早上晚起补会儿觉，但第二天的事项安排，有部分也只能推迟”。

睡眠质量差带来哪些影响？59.2%的受访青年坦言易感到疲劳困倦，49.2%的受访青年做事效率降低，注意力难集中，41.9%的受访青年存在头晕、内分泌紊乱等身体问题。其他还有：情绪不稳定，易烦躁、焦虑等（41.0%），眼袋、脸色暗沉等皮肤问题（34.9%），记忆力减退（27.3%），脱发加重（22.9%）。

河北省人民医院营养科主任张晓伟表示，睡眠质量比较差，带来的健康问题主要有两个方面。第一是身体上的。会造成机体免疫功能的下降，容易得感冒或支气管炎、肺炎，和一些肠道炎症性疾病，还容易导致一些癌症的高发；第二是精神上的。比如情绪上容易激惹、易怒、烦躁。

“我在不同的场合反复说过，现在最大的炫富不是挣了多少钱、买了几辆车，而是有个好身体。”对于未来年轻人睡眠问题能否得到改善，张晓伟很有信心。“党的十九大提出‘实施健康中国战略’，足见国家已经非常重视。而作为自己健康的第一责任人，我相信大家一旦树立起责任意识，随着健康知识的不断普及，年轻人熬夜、睡眠差的问题会有很大改善”。

针对年轻人自身，张晓伟建议，第一就是多接受健康教育，树立一个健康的责任意识。第二是要科学、合理地安排日常工作，做到饮食有节、劳作有序、起居有常。“最后一点，提高综合能力。工作是你的能力，睡觉同样也是能力。能把工作和睡觉的时间安排得妥当，这是一个高素质人才应该做到的。一个成功的人，更多的应该是获得一个高品质的生活，其中就包括高质量的睡眠”。(记者 杜园春 王紫薇)

(责编：温璐、郝孟佳)