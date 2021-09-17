人民网北京9月17日电 今天，中央民族大学在建校70周年之际，隆重举行了2021级新生开学典礼，共同迎接来自6556名来自五湖四海的民大新人。

校长郭广生代表学校党委，代表全校两万多名各族师生员工，对新生的到来表示最热烈的欢迎。 他寄语新生，提出了四点希望：一是要择高处立，志存高远；二是要从低处起，励学笃行；三是要寻深处进，守正创新；四是要向广处行，开放包容。

中央民族大学校长郭广生在开学典礼上致辞（学校供图）

以下是郭广生校长的致辞节选——

同学们，我们面临的新时代，是一个伟大的时代，是近代以来中华民族发展的最好时代，也是实现中华民族伟大复兴的关键时期，是一个充满挑战更充满希望的时代。你们生逢盛世，更肩负重任。置身不平凡的时代，要有不平凡的作为；肩负不平凡的使命，要有不平凡的担当；面对不平凡的挑战，更要有不平凡的本领。作为中央民族大学的学子，当以铸牢中华民族共同体意识为己任，立大志、明大德、成大才、担大任，砥砺奋进新征程。

借此机会，我提几点希望，与大家共勉：

一是要择高处立，志存高远。孙中山先生曾经说过：“做人最大的事情，就是要知道怎样爱国。”“士不可以不弘毅，任重而道远”。青年理想远大、信念坚定，国家才有前途，民族才有希望，实现中华民族伟大复兴才有源源不断的强大力量。每个人都有自己的理想，但个人理想只有与全民族的共同理想相一致、与国家事业发展的需求相统一，与人民的利益相契合，方能“得其大者兼其小”。希望你们赓续民大一以贯之的红色血脉和家国情怀，弘扬爱国之情、砥砺强国之志、涵养高尚品格，把“小我”融入“大我”，把“个人梦”融入“中国梦”，在服务国家、服务社会、服务人民的过程中书写人生芳华。

二是要从低处起，励学笃行。有人说，人的一生有三样东西是永远追不回来的：射出的箭，说过的话，度过的日子。大学，是学习的黄金时期，有老师指点，有同学切磋，有浩瀚的书籍引路，有广阔的田野实践。唯有勤奋学习，方能不负大好时光。我国著名社会学家、人类学家，曾任学校名誉校长的费孝通先生就是立学躬行的榜样。他不仅注重理论钻研，更注重在实践中求知。他曾三访温州、三访民权、四访贵州、五上瑶山、六访河南、七访山东、八访甘肃、二十七次回访家乡江村，正是因为丰富的实践经历加上深厚的理论功底，他才完成了《江村经济》《乡土中国》等鸿篇巨著，正是因为知行合一的治学态度，才成就了1988年“中华民族多元一体格局”重大理论成果的问世。同学们，“自古圣贤，盛德大业，未有不由学而成者也”，希望你们在民大的日子里珍惜时光、砥砺奋进，做到“博学、明辨、审问、慎思、笃行”，在学习中壮筋骨、长才干、增本领，不断增强作为新时代中国青年的志气、骨气、底气，努力成为可堪大用、能担重任的栋梁之材！

三是要寻深处进，守正创新。无论时代如何发展，我们都要激发守正创新、奋勇向前的民族智慧。当今时代，创新是引领发展的第一动力。青年学生最富有想象力和创造力，是创新创造的中坚力量。希望你们紧密结合国家战略需求和学科专业优势，打牢知识基础，培养创新思维，激发创新梦想，敢为人先、攻坚克难和刻苦钻研，在“敢试”“敢闯”“敢拼”中矢志前行，做科技创新的先行者，做优秀文化的传承者，做创新创业的实践者。

四是要向广处行，开放包容。我国是一个统一的多民族国家。在华夏五千年漫长的历史进程中，各民族共同开拓了祖国的辽阔疆域、共同书写了我们悠久的中华历史，共同创造了灿烂的中华文化，共同培育了伟大的民族精神，凝聚形成了中华民族追求团结统一的内生动力。作为中央民族大学的学子， 要始终牢记铸牢中华民族共同体意识这一神圣使命，休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共，像石榴籽一样紧紧抱在一起，把我们的中华民族大家庭建设得更加美好！

同学们，风劲帆满图新志，高歌奋进正当时。你们青年一代必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。今天，时代的接力棒交到了你们手中，希望每一位民大学子都能够勇立时代潮头，争做时代先锋，敢于担当负责，以青春之我、奋斗之我不负时代、不负韶华、不负党和人民的殷切期望，让中华民族伟大复兴的中国梦在你们的接力奋斗中早日成为现实！

衷心祝愿同学们在中央民族大学学业有成，生活快乐!我相信，你们也一定会在中央民族大学收获丰硕的成果，成就更好的自己。

同学们，老师们，让我们共同祝愿，伟大祖国的明天更加美好，中央民族大学的明天更加美好，2021级各位同学的明天更加美好。

谢谢大家！

(责编：冷佩遥（实习生）、秦华)