人民网北京9月17日电 9月15日上午，中国人民大学在世纪馆举行2021-2022学年开学典礼。伴随着国歌的旋律，2021级八千多位新生新生开启了大学生活的崭新篇章。学校党委书记靳诺为新生讲授“开学第一课”。她表示，心怀“国之大者”，就要增强人大人“治学报国”的志气，始终与党和国家同呼吸共命运；就要增强人大人“立学为民”的骨气，始终把人民放在心中最高的位置；就要增强人大人“始终奋进在时代前列”的底气，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。

校党委书记靳诺表示，一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的奋斗。希望同学们继承“始终奋进在时代前列”的传统，在宝贵的大学生活中把“天下事”和“少年心”结合起来，把“大时代”和“大格局”结合起来，把“真本领”和“好身体”结合起来，扎根中国大地、面向世界未来，努力成长为德智体美劳全面发展的“国民表率、社会栋梁”。心系天下、乘势而上，奋进时代前列，不断增强志气、骨气和底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望，成为堪当民族复兴重任的时代新人。

中国人民大学开学典礼现场（学校供图）

以下为中国人民大学党委书记靳诺“开学第一课”讲话节选：

第一，心怀“国之大者”，就要增强人大人“治学报国”的志气，始终与党和国家同呼吸共命运。“与党和国家同呼吸共命运”是学校始终坚持办学初心使命，不断为党育人、为国育才的根本所在，是我们始终不改的赤诚初心。作为新时代“人大人”，我们说“心怀国之大者”，就是希望大家继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉、高扬家国情怀，在中国共产党伟大旗帜引领下，始终把青春奋斗融入党和人民事业，争做实现中华民族伟大复兴的先锋力量，在接续奋斗中谱写青春华章。

第二，心怀“国之大者”，就要增强人大人“立学为民”的骨气，始终把人民放在心中最高的位置。人大，是人民的大学。中国共产党用“人民”二字为我们这所大学命名，这是至高的荣耀，更蕴含着特殊的期待。每年毕业季，都有数以千计的人大人自愿奔赴人民最需要的地方，把无悔青春写在中国大地上。正是这份人民情怀，穿越了救国、建国、富国迈向强国的光辉岁月，联结起一代代人大人薪火相传的初心使命，成就了“中国人民大学”这个无上荣光的金字招牌。

第三，心怀“国之大者”，就要增强人大人“始终奋进在时代前列”的底气，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。中国人民大学80多年的发展历程凝结成“始终奋进在时代前列”的光荣传统，已经深深融入我们的血脉之中，成为一代代人大人的生命标识，成为学校发展进步的不竭动力。一代人有一代人的际遇，一代人有一代人的奋斗。今天，中国特色社会主义迈入新时代，历史的接力棒交到了你们手中，你们将成为实现中华民族伟大复兴的亲历者、见证者。同时，你们面临的也是世界百年未有之大变局，在任何教科书中都难以找到现成的“坐标系”和“指路牌”，必须拿出敢闯善闯“无人区”的决心和本领。

吴玉章老校长曾说：“青年人首先要树雄心、立大志，其次就要决心为国家、人民做一个有用的人才；为此就要选择一个奋斗的目标来努力学习和实践”。希望大家像吴玉章老校长所说的那样，心系天下、乘势而上，心怀“国之大者”，奋进时代前列，不断增强志气、骨气和底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！成为堪当民族复兴重任的时代新人！

(责编：高嘉玮（实习生）、秦华)