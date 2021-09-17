人民网北京9月17日电 今天上午，2021年中国大学生工程实践与创新能力大赛全国总决赛开幕式在清华大学举办。教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司、中国工程院一局相关负责人出席开幕式，大赛举办方教育部工程训练教学指导委员会、大赛承办校清华大学代表以及教育部理工类教学指导委员会、在京高校及参加总决赛的师生代表现场参加开幕式。

中国大学生工程实践与创新能力大赛全国总决赛开幕式现场

本届大赛共有来自690所高校、1.9万个团队的6.6万名大学生参赛，其中267所高校、601个团队的2404名学生进入全国总决赛，与上届总决赛相比，高校数量增长80%、参赛人数增长74%。

教育部高等教育司司长吴岩表示，中国大学生工程实践与创新能力大赛是加强新工科人才培养、推动工程科技创新的重要载体。大赛聚焦育人、育才、创新三大核心要素。坚持立德树人，在工程“训练”的基础上，突出“实践”和“创新”，增强工科学生的使命担当，引导学生爱国爱民、实学实干，培养德智体美劳全面发展、堪当民族复兴大任的时代新人。

大赛各赛项引入行业产业发展的真实需求、真实场景、真实问题、真实案例，探索构建符合新工科特色的竞赛体系。大赛按照“大工程基础→学科综合创新→跨学科交叉创新”的构架，以“需求驱动”和“技术应用场景创新设置”为导向，紧贴国家工程领域发展前沿，融入工程伦理、工程文化与国际化元素，设置了工程基础、“智能+”、虚拟仿真等3个赛道、11个赛项，涵盖基础工程设计、人工智能赋能的机电综合系统设计、重大装备设计、工程管理与决策、数字化新媒体、工程文化知识等领域，贯穿从基础工程素养到综合创新能力的多层次教育场景。

大赛现场

除此之外，大赛还首创竞赛社区模式，参赛团队以市场主体的角色进入竞赛社区，借助竞赛社区提供的各类资源，完成在线学习、工程任务的系统设计、材料采购、加工制造、技术协作、知识产权保护、公益服务等活动。在规定的时间内，学生完成决赛作品的设计、制作与调试，并设置竞赛社区。

据悉，本届大赛全国总决赛开创性运用信息技术打造全国26个赛点实时同步的“分布式云竞赛”，将决出500余项金、银、铜奖和单项奖。

未来，大赛将继续围绕服务学生成人成长成才、服务新工科综合改革、服务制造强国建设，构建理论实践融通、学科专业交叉、校企协同创新的综合性育人平台，打造高等工程教育的创新盛会和改革引擎。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)