原标题：“云朵妈妈”吴蓉瑾：用情感教育搭起与学生心灵交流桥梁

情感教育课上的吴蓉瑾 徐明睿 摄

中新网上海9月16日电 组建全国第一个小学生讲解员社团、培养千余名小讲解员、探索情感教育、借助技术赋能教育教学......上海市黄浦区卢湾一中心小学校长吴蓉瑾，通过一个又一个的教育实践不断追寻着自己的教育梦。

在扎根基础教育的27年里，吴蓉瑾获得了很多不同的称号。在学生眼中，她是能叫出全校所有学生的“云朵妈妈”；在家长眼中，她是认真负责，全天24小时在线的“秒回校长”；在同行眼中，她是将优质教育资源辐射到乡村学校的“种子校长”。

情感教育课上的吴蓉瑾 徐明睿 摄

这位有着许多称号的校长，同时也是时代楷模、全国教育系统先进工作者、全国三八红旗手，她还曾获得国家级教学成果二等奖、全国优秀中队辅导员，上海市教书育人楷模等荣誉。

早在2004年，吴蓉瑾就和同事们开始探索构建“以情育情”的情感教育体系，将情感教育融入德育、美育、劳育等各个方面，提高学生的沟通交流和情感表达能力。每周的学校课程之余，吴蓉瑾都利用15分钟的时间，亲自给学生上情感教育课，与学生们搭建起心灵交流的桥梁。

“每个孩子都应该得到充分的关注和重视。除了及时提供帮助，还要给予温暖的关怀，这样才能让他们学会积极面对挫折，成为适应社会、身心健康、具有幸福能力的人。”吴蓉瑾认为，每个学生身上都有一个“穴道”，这个“穴道”可能是特长、可能是兴趣点、可能是隐藏的情绪、可能是独特的品质，找准这个“穴道”点下去，学生的潜能就被激发出来了，教育就能切中要害、事半功倍。

情感教育课上的吴蓉瑾 徐明睿 摄

每个学生毕业时，吴蓉瑾都会赠送一张有自己联系方式的卡片作为纪念，上面写着“有困难找‘云朵妈妈’，任何烦恼都可以。”除了经常与在校和已经毕业的学生交流，还有很多其他学校的学生和家长也会慕名找到吴蓉瑾帮忙，希望可以帮助他们解决教育难题。尽管这些工作占据了她大量时间，但吴蓉瑾都非常乐意提供帮助。

为了推动教育公平和教育均衡发展，让每个学生都受到同样的关注，吴蓉瑾还大力提倡课堂教学与信息化深度融合，并在全国率先提出“云课堂”这一教学模式。

十余年里，她带领师生积极投身于“云课堂”的探索实践，她探索的智慧课堂，打破了传统“教室”概念，随时、随地、随需助力因材施教，教师可以通过信息系统，了解每个学生的课堂进度、学习习惯等，用数据读懂学生的成长规律，并以此为依据提供个性化指导。

坐落于上海市中心黄浦区的卢湾一中心小学，毗邻中共一大会址，有着独一无二的红色底蕴与丰厚的党史学习资源。16年前，吴蓉瑾发起成立了专门志愿服务中共一大会址纪念馆的全国第一个小学生讲解员社团——“红喇叭”小讲解员社团，吹响了红色文化传播弘扬的“红喇叭”。

16年来，小讲解员换了一批又一批，讲解方式也从普通话讲解，拓展了沪语、英语讲解，还创新了快板演出、连环画展示等多种形式。而陪伴着小讲解员的吴蓉瑾，却始终坚守如一，放弃了每一个双休日和节假日，十年如一日地默默守护着学生们每一次的精彩绽放。

这些平均年龄10岁的“红领巾”被人们亲切地称为“传承路上的小不点”，他们精神抖擞、声情并茂的讲解，常常能够吸引一大批观众“围观”，受到不同年龄、不同身份、不同国家观众们的一致喜爱，已逐渐成为了一支传播红色文化、传递红色火种的重要力量。

“这已经不是一般意义上的历史知识的记忆学习，而是让孩子们在一定的情境之中，通过自己的体验、感悟去学习、理解，特别是在给他人讲解输出中实现了内化。”吴蓉瑾在接受记者采访时表示，只有孩子们从小在心中种下红色的种子，才能真正做到传承红色基因，赓续红色血脉。

教有真情，育无止境。吴蓉瑾坦言，帮助孩子们实现梦想、成就价值是一名人民教师的职责，“我希望尽自己最大能力，将优质教育资源辐射出去，为更大范围的教育内涵提升做出贡献。”(周卓傲 徐明睿)

(责编：温璐、郝孟佳)