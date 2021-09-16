人民网北京9月16日电 近日，北京语言大学举办了2021级新生开学典礼，欢迎1464名中外本科生同学和1077名中外研究生同学，校长刘利在开学典礼上寄语新同学。

“愿你们将青春的朝气灌注于当下，将个人的奋斗与祖国和人类的命运紧密联系在一起，立高远之志，树报国之心，用奋斗练就成才报国的本领”刘利校长说。

北京语言大学校长刘利在开学典礼上致辞。（学校供图）

以下是刘利校长致辞节选——

近年来，学校秉承“德行言语，敦睦天下”的校训精神，弘扬“爱国担当、诚朴厚德、求真创新、开放包容”的大学精神，以培养人类命运共同体的建设者、文明交流互鉴的推动者和具有全球竞争力的高素质人才为使命，在保持语言文化领域优势特色的同时，不断励精图治谋求新的发展，各项事业取得不断进步。其中，2个学科入选北京市高精尖学科，15个专业入选国家级、省部级“双万”专业。2020年获评5项国家社科基金重大项目，名列全国高校第14位。与世界73个国家和地区的368所高校及教育机构建立了合作交流关系，不断扩大国际朋友圈。今天的北语，正在朝着建设多科性、有特色、世界知名高水平大学的目标稳步前行，努力为建设高等教育强国贡献自己的力量！岁月流转，北语人矢志不渝的奋斗精神永远坚定如初。北语的愿景告诉同学们，选择北语，你们就选择了为这所大学的美好明天而奋斗。

同学们，你们的奋斗关乎国家和民族的未来。中华民族，古老而年轻，创造过汉唐的辉煌，也经历过屈辱的国殇，历尽磨难而千年不倒的力量，正来自一代代青年的奋斗。一百年前，在风雨飘摇中探索出路的中国共产党人，上下求索，忘我奋斗，留下了担当家国的道义，心怀天下的气度，经世济国的方略，警醒世人的文章，正是有了他们的不懈奋斗，才有了我们今天的盛世。如果说，百年前的艰难时事是激发先辈们斗志的助燃剂，今天中国的盛世气象，则应当成为同学们奋斗的不竭动力。当今世界正面临百年未有之大变局，中国共产党实现全体人民共同富裕的宏伟目标、中华民族伟大复兴的历史使命、建设人类命运共同体的责任，都将在你们这代人手中完成，这是何等的幸运，又是何等的责任！

同学们，你们的奋斗也关乎你们的生命价值和人生境界。目前，中国高等教育已经实现从小到大、从弱到强的跨越式发展。根据最新统计，中国高等教育的毛入学率已经达到54.4%。进入普及化阶段的高等教育，正在为越来越多的年轻人提供接受大学教育的机会，但同时也意味着年轻人正面临着新的挑战，进入大学就进入“舒适区”的想法已经完全不适应新时代的要求。进入大学阶段和研究生阶段，你们的生活将拥有更高的自由度。但是这个自由，是在知识海洋里博风击浪获取新知的自由，是利用大学教育机会提升生命品质的自由，是与同辈人站在新起点上比较攀登人生高度的自由。有一部文学作品叫《平凡的世界》，这本书曾经被推崇为时代的经典。我想，使它成为经典的，不仅是它的文采词章和所展现的艰苦物质条件，更是主人公在艰苦条件下所激发出来的奋斗精神。同学们生逢盛世，对于如何提升自己的生命价值、如何拓展自己的人生境界，或许都有自己的不同思考，但有一个答案应该是共同的，那就是持之以恒的奋斗。你们今天流下的每一滴汗水，都将成为浇灌未来的雨露。在这个特殊的日子，在同学们即将开启崭新人生旅程的时刻，我想就奋斗这个话题向大家提几点希望。

第一，志存高远，用远大的志向照亮奋斗的前程。志不立，天下无可成之事；只有立大志，才能成就大事。面对深刻变化的社会、丰富多样的生活、形形色色的思潮，青年人首先要树立崇高的理想信念。青年周恩来告诉我们，立大志就是胸怀“为中华之崛起”而读书的远大抱负；毅然回国的钱学森告诉我们，立大志就是要怀抱“外国人能干，中国人为什么不能干”的坚强决心；情系脱贫事业的黄文秀告诉我们，立大志就是“投身到人民群众最需要的地方去”的坚定抉择。青年志存高远，国家发展就有澎湃的动力，民族进步就有蓬勃的希望。今天，我们的国家正处于近代以来最好的发展时期，为青年人的成长成才提供了取之不尽的机遇和施展才华的广阔舞台。作为新时代的青年，更要把立大志、明大德、成大才、担大任作为人生追求，让自己的志向和国家的需要同频共振，同向同行。

第二，笃学实干，用过硬的本领充实奋斗的力量。大家成长在全球化、信息化时代，互联网和人工智能迅猛发展，国家之间在科技、文化、经济、人才等方面的竞争不断加剧，你们只有倍加努力地学习知识，历练本领，才能在未来的竞争中立住脚跟。北航新生邢益凡，以病弱之躯顽强坚持学习，立志要做中国的霍金，他的事迹深深感动和激励着我们。作为今天的青年人，你们有更好的学习条件，也面临更快的知识迭代速度和更新的时代课题。相比于此前的学习阶段，大学和研究生阶段的学习内容更加复杂多元，教学方式也更加开放包容，这都要求同学们要提高自主学习能力，从知识的被动接受者转变为知识的主动获取者。特别是应该看到，当今社会对人才的需求更强调综合素质。同学们一定要学会独立思考，培养创新意识，从会读书的人，变成会创造的人。更要积极实践，追求知行合一，既读有字之书，也读无字之书，注重学习人生经验和社会知识。在实践中学真知、悟真谛，做到以学促思，以思促行，以行促学，把理论知识转化为致用的社会价值。研究生同学更要关注学术前沿和学科交叉，树立科学精神，掌握研究方法，在学习中有所创新，有所突破。

第三，坚忍不拔，用顽强的毅志攀登奋斗的高峰。奋斗不是一句空洞的口号，必然化为昂扬向上的状态，超越自我的勇气，不断精进的斗志和勇于自省的磨砺。举重训练中，一个技术动作要重复3万次以上才能基本定型，这对于一个人的意志力和忍耐力都是极大的考验。在东京奥运会上获得金牌的中国举重运动员谌利军说：“每多举一点重量，我的信心就增强一分，再也没有挫折可以吓到我。”正是基于对每一个动作的极限训练，谌利军终于成就了他体育人生的奇迹。学习也是如此，每一门课程知识的透彻领悟，每一篇言之有物的论文写作，每一次脚踏实地的社会实践，都是提升学业能力的坚实阶梯。你们的大学已经为同学们的奋斗准备好了一切条件，只要你们潜心投身其中，就会发现，自己的胸怀、眼界、学识和能力日渐提升，几年以后回望，你们将会惊异于自己所达到的高度。

同学们，以今天为标志，你们就踏上了新的人生征程，以新时代青年的身份，和所有北语人一道加入了书写祖国和世界未来的行列。选择北语，你们就选择了为祖国发展和人类命运共同体事业而奋斗。愿你们将青春的朝气灌注于当下，将个人的奋斗与祖国和人类的命运紧密联系在一起，立高远之志，树报国之心，用奋斗练就成才报国的本领，在为祖国繁荣富强和建设人类命运共同体事业的奋斗中成就自己的精彩人生！

(责编：陈畅（实习生）、秦华)