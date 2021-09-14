人民网北京9月14日电 （记者孙竞）以“普通话诵百年伟业，规范字写时代新篇”为主题的第24届全国推广普通话宣传周今天在内蒙古自治区鄂尔多斯市开幕。教育部部长怀进鹏指出，要推动语言文字工作创新发展，实现到2025年全国范围内普通话普及率达到85%的目标。

怀进鹏表示，语言文字工作是关系党和国家工作全局的一件大事。1998年国务院批准设立的全国推广普通话宣传周，已成为推广普及国家通用语言文字工作的重要平台，在推广普及国家通用语言文字、增强社会用语用字规范意识、传承弘扬中华优秀语言文化等方面发挥了重要作用。

据悉，本届推普周于9月12日至18日举办。9月17日，全国推普周领导小组将会同江西省人民政府在南昌市举办重点活动，并发布第六期中华经典资源库项目成果、为第二批国家语言文字推广基地代表授牌。推普周前后，江西将组织高校师生走进乡村、社区开展“百年征程传薪火，红色经典润乡土”系列活动，开展中小学教师语言文字能力培训，举办书法名家进校园系列活动暨江西省第七届规范汉字书写大赛，组织部分高校赴农村中小学开展中华经典诵写讲活动。

记者今天从全国推普周领导小组办公室了解到，推普周后将举办党的语言文字事业百年光辉历程展、语言文化论坛，还将开展“普通话进社区”“红色经典诗词诵读快闪”“我是领诵员”选拔等活动。

此外，全国各地、各行业系统将围绕本届推普周主题，结合推普助力乡村振兴、中华优秀传统文化传承及党史学习教育，进一步聚焦民族地区、农村地区等重点区域，聚焦青壮年劳动力、青少年儿童等重点人群，开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的活动，营造全社会学习使用国家通用语言文字的良好氛围。

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