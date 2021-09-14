新编语文小学五年级上册封面。（图片来源：人民教育出版社）

人民网北京9月14日电 （记者李依环）“一年的时间，课本封面由二胎变成了三胎，妈妈也不打扮了，头发随便一扎，衣服还是去年那件，只是旧了。多了个娃，爸爸也不在家下棋了，估计为了养家加班挣钱去了。”

近期，各地中小学陆续组织开学，同学们都拿到了新学期的教材。与此同时，网络上也开始流传热心家长们对于语文课本的“新发现”。记者了解到，这两个课本封面是新编语文教材小学五年级上册、六年级上册的封面。这段“看图说话”因为贴近“三孩政策”的社会热点，迅速引发了网友的关注与转发。

13日，人民教育出版社通过微信公众号进行了“辟谣”。人教社表示，五年级上册封面上被网友们误认为“爸爸”“妈妈”的其实是“小哥哥”“小姐姐”，关于“二胎”“三胎”的“解读”实际上是网友们的过度联想。

对于统编教材封面的设计思路，人教社介绍，语文小学阶段的封面内容，选择中国传统文化中与孩子贴近的题材为表现点，分别是风筝、糖葫芦、皮影、布老虎、泥塑、端午、脸谱、对联、围棋、剪纸、国画写生、宫灯12种题材，来对应小学的12册教材。画面中，孩子都是主角；画面符合儿童的年龄特点和认知水平，同时适当兼顾与教科书使用时节相对应。例如，五年级上册语文课本的封面上，四个孩子围坐在石桌旁下着围棋；六年级上册的封面上，孩子们正在进行国画写生。

新编语文小学六年级上册封面。（图片来源：人民教育出版社）

(责编：李依环、秦华)