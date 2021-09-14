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丁宁担任助教，北大这堂“奥运水准”的体育课火了

2021年09月14日13:03 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月14日电 （记者孙竞）新学期上课第一周，北大乒乓球课火了。13日，北京大学官方社交媒体账号发布消息称，丁宁将担任该校本学期乒乓球课助教。

北京大学乒乓球课授课现场。校方供图

据了解，这堂课的上课地点是2008年北京奥运会乒乓球赛事的举办场馆——邱德拔体育馆，任课老师是2020年东京奥运会乒乓球比赛唯一中国裁判吴飞。而今年新入学的乒乓球“大满贯”选手丁宁则担任助教，为下学期代课做准备。

北京大学乒乓球课授课现场。校方供图

“集齐奥运场地、奥运裁判、奥运冠军，这堂沉浸式奥运体验的乒乓球课，你值得拥有！”北大官方社交媒体账号写道。

北京大学乒乓球课授课现场。校方供图

9月6日，丁宁宣布退役，开始进入北京大学深造。9月7日，在北京大学体育教研部 2021 级硕士新生见面会上，丁宁作为新生发言。

记者注意到，在这堂乒乓球课上，丁宁拿起球拍亲身示范动作，而学生们在席地而坐，认真听讲。短短一周，丁宁完成了从运动员到学生、再到助教的身份转变。

丁宁在北京大学体育教研部2021级硕士新生见面会上发言。校方供图

根据北京大学体育教研部公示的2021年硕士研究生招生录取名单，丁宁将攻读的是体育硕士专业研究生。该专业有体育产业和大健康管理两个方向，是全日制脱产学习，上课地点为北京大学校本部，基本学习年限为两年。

(责编：李依环、秦华)

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