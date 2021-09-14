原标题：逃离教培 90后教师追梦乡村教育

当清晨的第一缕阳光洒向陇中黄土高原丰饶的原野，30岁的孟小鹏总会准时搭上开往山区村小的校车，等待他的是大山深处几十个渴望知识的孩子。

孟小鹏是甘肃省天水市秦安县陇城学区的一名英语教师。陇城镇是秦安县最偏远的乡镇，离县城有70多公里，山路蜿蜒，坐车要1个多小时。孟小鹏任教的许墩小学又是最远的完小，离镇子还有10多里路。

孟小鹏2011年考入甘肃农业大学，学农学专业的他对英语情有独钟，辅修了英语专业，拿到了第二学位。在许墩小学，孟小鹏是唯一一名科班出身的英语教师。

而3年前，孟小鹏还在省城兰州，作为一名教育培训机构的教师，在英语培训班挥洒汗水。

孟小鹏喜欢站在讲台上的感觉。“一个复杂的问题，在师生共同探讨下，以一种简单的方式得到化解。”2015年大学毕业后，他选择了教育行业。经过一番考察，他入职兰州一家教育培训机构，正式走上讲台，教中小学英语。

面对参加培训的学生和家长期许的目光，孟小鹏干劲满满。刚开始，每次备课他都要查阅很多资料，想方设法让学困生“吃得饱”、优等生“吃得好”。

孟小鹏的用心工作，得到了学生、家长和机构的一致认可，给他分配的学生越来越多，工作也越来越忙。“最忙的时候，要从早上8点一直站到晚上9点，给五六个班级近百名孩子上课，只有吃饭的片刻才能稍微喘口气”。在教培机构，“老师的收入和学生的成绩相挂钩，学生成绩提高快，工资也会涨起来”。

“老师要想各种办法，让学生的成绩在短时间内提高。”工作一段时间后，孟小鹏得出这样一个结论。在他看来，这是机构对老师的“终极要求”，也是家长和学生最看重的。

“不少家长送孩子来辅导机构的原因很简单，就是花钱换成绩。”孟小鹏至今还记得，班上曾有一名孩子，参加两个多月补习后，英语成绩有所提高，家长觉得已经达到预期，便退掉了课程。而在他看来，孩子还没完全养成良好的学习习惯，英语学习的能力也还没充分激发出来。

辅导班的快节奏，让兴趣导入、听说练习、文化拓展等课堂环节一再压缩。孟小鹏逐渐发觉课堂教学“变了味”。“整个人像是困在一座‘围城’里。”在教培机构工作期间，孟小鹏的学生在增加，收入在增长，可他心里越来越没有底。

“这是我热爱的教育吗？”“这就是一场交易，看似短期达成了效果，其实湮灭了孩子的无限可能。”在教培机构工作近3年后，孟小鹏下定决心要离开。

“我要慢下来，找到适合孩子成长的节奏。”在孟小鹏心里，教书育人是个系统工程，对于中小学生而言，知识的掌握固然重要，但更要培育学生的兴趣，激发学生的内在潜能，“这才是真正的教育”。

恰逢家乡秦安县招考特岗教师，孟小鹏第一时间报名参加。2018年9月，他以全县英语专业第一名的成绩通过考试，选择了离县城最偏远的陇城学区，入职山区完小许墩小学。

虽然位置偏远，但陇城学区实行“走教”。早上由园区安排车辆将老师送往任教学校，晚上再接回园区，食宿、教研活动都统一安排。对于这位科班出身的英语老师，许墩小学校长赵玉鹏充满期待，2018年秋季刚一开学，就给他安排了5年级的英语课。

没有生活上的后顾之忧，孟小鹏将全部精力放在了教学上。“一个班8名学生，只有1名学生考试能及格。”面对山区孩子基础薄弱的现实，他并不气馁，仔细分析原因后，开始有针对性地实施教学计划。

为了消除学生对英语的畏难情绪，他下载了一些英语动画，让孩子们在游戏和娱乐中感知英语；一个简陋的英语角也在学校诞生，孩子们逐渐学会了用“hi”“hello”互相打招呼。根据学生的认知情况，他还会细化每堂课的教学安排。

“孩子们在轻松愉悦的气氛中学习，循序渐进掌握知识并能在生活中运用，很有获得感。”孟小鹏的心血没有白费，一段时间后，他发现孩子们爱学英语了，读课文、课堂发言的声音也越来越大。

由于学校教师数量不足，孟小鹏同时担任了语文、科学等科目的教学工作。但无论是哪个课堂，他都会强调，要用眼睛观察，用耳朵聆听，用手掌触摸，用心感悟……他记得，在讲解《少年中国说》这篇课文时，特意带孩子们看了日出，大家对文中“红日初升，其道大光”八个大字，才有了深切的体会。

除了课堂教学，孟小鹏还带孩子们参与班级管理、开展文体活动。他让孩子们自己推选班委，师生一起制定班规，做班级文化展示墙。下课后，他又像大哥哥一样，陪孩子们打羽毛球、打篮球、丢沙包。一段时间后，他发现，孩子们脸上有了笑容，见到老师也会主动打招呼，校园里充满了欢乐。

“每个孩子都是一个可能，做老师的就是要发现这个可能，并不断地呵护培养。”在大山深处的许墩小学，孟小鹏一待就是3年，他教过的学生有的英语成绩有明显提升，有的对语文很感兴趣，有的爱好体育，每个学生都有自己感兴趣的一面，这令他十分高兴。

学生们在变化，孟小鹏也收获着职业的成长。他已连续3年获评镇上的优秀教师、优秀班主任，写的教案、上的公开课也频频获奖。最令他暖心的，是学生们的一些小举动。“有一次，我连续上课，嗓子哑了，孩子们就给我带来自家种的桃子。”孟小鹏说，那个桃子很甜，甜到了心里。（记者 马富春 王豪）

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