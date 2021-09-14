原标题：多地监管部门整治文具盲盒市场

文具店内销售的文具盲盒、贴纸笔盲盒

“万物皆可盲盒”的风潮也刮到了文具上。比起传统盲盒，文具盲盒单价相对低，且带有一定实用性，更容易被中小学生所接受，也更容易“上瘾”。北京青年报记者昨日了解到，开学前后，多地监管部门对文具盲盒市场进行整治。

“神秘感”刺激购买欲

航海王、名侦探柯南、吾皇、nanci等精美的动漫形象印在文具上，来刺激学生购买，这似乎是文具商家惯用的营销手段。而在此基础上，再给文具加个统一的外包装盒，就成了时下热门的“文具盲盒”。别小看这个把文具放进盒子的做法，这直接刺激了部分中小学生成倍地购买文具。

北京青年报记者走访市场发现，如今很多文具店、杂货店甚至礼品店、饰品店和玩具店都开始买起文具盲盒来。很多店将文具盲盒放在店门口的“黄金”位置来招揽顾客，有的则是一整面货架都摆放着不同款式的文具盲盒。部分店主表示，比起玩具盲盒，文具盲盒价格相对便宜，而且开出的物品都有实用性，孩子跟家长要钱买时的阻力也小一些。

比起玩具盲盒动辄69元起步的价格来，大部分的文具盲盒产品标价三四十元，便宜的只要5元。这让购买的门槛低了很多。不过，这里面到底有什么，连经营者自己也说不清。“盲盒里面文具到底什么样，我也不知道。”一位文具店老板表示。

北青报记者注意到，有的文具盲盒上只有联名品牌的名称，具体盲盒里到底是什么类型的文具都没有标明。有的虽然明确内容物是笔，但外观图案上也只有联名IP的不同形象，具体笔是什么样子也没有明确。

文具盲盒的“神秘感”刺激了中小学生的购买欲。与普通盲盒一样，文具盲盒也有数量相对少、图案未明示的“隐藏款”，为了集齐，对文具盲盒更是欲罢不能。“原来是看见哪个好看买哪个，现在有了文具盲盒，好不好看先放一边了，一定要‘集齐’。”一位中学生的家长抱怨，孩子为了集齐某一套盲盒笔，前前后后已经买了40多支笔了，还没攒出一套来，还要继续买，“估计到她毕业，这些笔也使不完。”

文具盲盒被质疑交“智商税”

除了让痴迷者不凑齐整套就欲罢不能外，不少文具盲盒还被质疑是交“智商税”。

北青报记者注意到，在很多文具盲盒视频中，惯用的推销逻辑是估算文具盲盒内容物的单个售卖价格再累加，“1支直液笔2元，一支固体胶2元，一把尺子2元，一个本子3元……卖18元的盲盒，开出的文具加起来20多元了，不亏。”这样的开箱文案看起来是让消费者捡到了便宜。但是，同类的非盲盒文具套组售价还不到10元。

一位经营文具店已经有近20年时间的店主孙先生告诉记者，原本这类文具套组本身就有厂家搭售不畅销文具的用意，所以价格较低。但是学生兜里的钱越来越多，对价格不怎么在意，所以近些年来这类商品销路一直不好，头几年他都不再进这类货了。没想到如今变成了文具盲盒，不仅销路变好了，还卖上了价。

北青报记者注意到即使是单个文具盲盒，也与同类产品存在巨大的价差。记者在电商平台某文具品牌店内看到，其“航海王饰件盲盒拔帽式0.5中性笔”12支售价60.9元，而同样型号的“锦鲤拔帽款0.5中性笔”12支售价17.8元。同样是文创款的笔，有盲盒的价格贵出了3倍有余。

不仅如此，一些网上在售的文具盲盒甚至就是商家在“甩库存”。有的网友在7月购买的文具盲盒开出了当年的月历；有的网友则是一下开出一盒30支笔芯；有的明明是冲着文创品牌去的，开出的盲盒却是市场上最普通的活页本；有的网友称自己开出的物品有异味；有的则不知道开出的物品有什么用，与客服咨询了半天才发现原来物品是坏的。

监管部门整治文具盲盒市场

今年年初，中国消费者协会官方网站曾就“盲盒”类产品发布消费提示，其中提到，目前盲盒类产品质量难以保障和售后服务亟待改善等问题越发突出，尤其是对青少年群体，由于他们好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不健全，容易为盲盒“上瘾”。

“这种类似于抽奖的营销策略，鼓励消费者开展非理性消费，是商家吸引青少年群体的营销方法之一。”中消协投诉部主任陈剑说，青少年群体好奇心强、喜欢攀比、消费观念尚不成熟，容易为盲盒“上瘾”，有的甚至为了抽中“隐藏款”而直接“端盒”——为买到只有1%甚至概率更低的商品，将上百个盲盒全部买下。

此外，盲盒还存在着商家涉嫌虚假宣传、到手货品与宣传不符，产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现，消费纠纷难以解决、售后服务亟待改善等问题。

今年以来，已有多地开始加强整治文具盲盒市场的不规范行为。广州市场监管部门对广州市各中小学、幼儿园周边销售“文具盲盒”开展专项整治。广州市场监管部门与相关销售者签订《销售“文具盲盒”承诺书》，进一步规范“文具盲盒”经营行为。承诺书中提到，商家将对购买“文具盲盒”的孩子进行消费提醒，引导孩子购买正常文具。

河北省多地市场监管部门也在开学季开展了“文具盲盒”专项整治行动。此外，多地消协或消保组织也针对文具盲盒消费发布了消费提示。（记者 张鑫）

(责编：温璐、李依环)