中新网承德9月10日电 (杨旭 张桂芹)“窦老师节日快乐，感谢您当年的帮助和培养，祝您生活顺利，万事如意！”教师节到了，在天津某公司任高管的张天一给河北省兴隆县平安堡学区田家庄校点的窦玉丽老师发来一条祝福微信。

“这孩子小的时候父母身体不太好，家里日子过得比较困难，这样的孩子我照顾的多一些，孩子出息了，真替他高兴！”窦玉丽说。

田家庄村坐落在离兴隆县城30多公里外的深山中，随着人口的外迁，目前全村还剩483口人。田家庄小学是当地一师一校教学点。在这里，一所学校，仅9个学生，一位老师。

今年48岁的窦玉丽1996年毕业后被分配到田家庄小学，从此她再也没有离开过这片小小的校园。2007年，学校撤并，田家庄小学变成了教学点，学生是由二年级、一年级、幼儿大班、幼儿小班组成的复式教学班。窦玉丽成了教学点唯一的老师，语文、数学、音乐、美术、体育……她也成了全能教师。

教室里，窦玉丽正在给孩子们上课，先给二年级的学生讲了一会儿课文，又走到一年级的学生身边，给正在做习题的学生解答问题......在这所小学，每堂课都是以这样的形式进行。

“孩子们都太小了，很多还是留守儿童，照顾好他们是我当时唯一的想法。”学校撤并后的第一天，窦玉丽首先当起了生活老师。

小女孩小霞(化名)由于遗传因素患有先天智力障碍，7岁送到学校的时候连爸爸妈妈都不会叫。窦玉丽从教小霞说话、上厕所开始，四年的时间，如今小霞已经能和同学在院子里做游戏、聊天了。

一个叫金生的孩子，不爱喝水、不吃青菜、不爱运动，有很严重的便秘，从此窦玉丽督促孩子多运动，并在讲桌上每天都预备着蜂蜜水，一直到孩子升入三年级……在田家庄村，每个孩子和窦老师都有一个情节或许不同但都温暖的故事。

在教学方面，窦玉丽探索出了“以大促小，以好促差”的教学方法，说起这套教学方法还有一段小故事。

一次课间，窦玉丽正在为下节课做准备，一个叫王赫鹏的孩子跑过来说，“老师，这是下节课要讲的吗？先给我讲讲行不？”，窦老师就把课程内容讲了一遍，上课后她突发奇想，如果这节课让小赫鹏给同学们讲，效果会怎样呢？

试了一下之后，效果出奇地好，窦玉丽又通过反复探索、实践，找到了“以大促小，以好促差”的教学方法。从此，班上的小老师、小助手多了，窦老师和孩子们一起在平等互助、自主合作的环境中学习，孩子们的成绩有了明显提升，每次学区组织的考试，无论是一年级还是二年级，田家庄校点的成绩都是前三名。

大山里工作有诸多不便，窦玉丽也曾萌生过离开的念头，那是她自己的孩子到县城念初中的时候，她想多陪陪孩子，向县里提出了调走的要求，县里也同意了，听到风声的学生家长纷纷来到学校劝她留下，看着殷切期盼的家长和可爱的孩子，窦玉丽眼含热泪，“大家都回去吧，再也不走了。”

由于教学成绩出众，窦玉丽获得了许多荣誉，特别是2016年她获得了“河北省优秀乡村教师”称号。

“现在孩子们还需要我，我也离不开他们了，我愿继续做一盏灯，照亮孩子们的一段路。”窦玉丽说。

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