记者9月4日从教育部获悉，2022年全国硕士研究生招生初试定于12月25日至26日举行，考试时间超过3小时或有使用画板等特殊要求的少数考试科目安排在12月27日，预报名9月24日开始。

据了解，全国硕士研究生招生考试的网上报名安排在10月5日至25日（每天9:00-22:00），预报名安排在9月24日至27日（每天9:00-22:00）。所有参加全国硕士研究生招生考试的考生均应当按照有关省级教育招生考试机构的规定，在其指定的报考点办理网上报名和网上确认（现场确认）手续。

教育部要求进一步加强调剂工作规范管理，考生调剂基本要求与去年相同。鉴于工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业初试科目完全一致，为确保公平公正，今年进一步明确，考生在7个专业间调剂时，在满足其他调剂条件基础上，初试成绩须同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。

教育部将于9月22日至26日在“中国研究生招生信息网”上开展“2022年全国硕士研究生招生宣传咨询”活动，届时各招生单位将在线回答考生提问。

(责编：陈羽、刘圆圆)