中新网南昌9月10日电 (记者 李韵涵)10日，记者从新闻发布会上获悉，江西省全面推进校园安防建设改造，在暑期结束前完成了具备条件的6000余所中小学、幼儿园的校园安防标准化、规范化、智慧化改造工作。

“近年来，全省公安机关会同教育行政部门大力推进校园安防‘四个百分百’建设，推动在学校、幼儿园门前建设防冲撞及隔离设施，配置安检门等安防设备，校园安防水平不断提升。”江西省公安厅党委副书记、常务副厅长万凯称，校园安防仍然存在短板弱项，特别安防设施建设标准不统一、管理使用不规范、信息化智能化水平不高等问题，亟待进一步改进提升。

据万凯介绍，江西省公安厅组织专门力量，对近年来全国以及江西发生的校园安全案事件进行系统分析研究，深入江西各地中小学、幼儿园开展实地调研，实施“四个一”工程建设改造，即凡是具备一定条件的校园门卫室，均增设或完善建设“一个安检门、一键报警器、一组存储柜、一间会客室”，并全面推动校园安防标准化、规范化、智慧化。

江西省委教育工委副书记、省教育厅厅长郭杰忠表示，目前，全省2.6万余所中小学、幼儿园中，1.05万所城镇以上中小学校园安防“三个百分之百”建设已全部完成，1.55万农村学校、民办学校所建设完成率均也超过70%。

自“新型警力护校园行动”开展以来，江西省公安厅倡议发动全省广大民警、职工自愿捐款，为偏远地区中小学、幼儿园资助配备安检门等安防设施，截至目前已为全省中小学、幼儿园捐赠新型安检门4000组。

同时，江西建立校园安全管控平台，大力推进公安机关大数据等信息化资源的整合，提升全警应用信息化能力水平，推动派出所信息化勤务机制改革，健全完善了公安机关护校工作机制。

此外，江西全面推进校园安防建设改造，按照“一校一方案”的要求，因地制宜针对每所校园逐一制定了建设改造方案，在暑期结束前完成了具备条件的6000余所中小学、幼儿园的校园安防标准化、规范化、智慧化改造工作。

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