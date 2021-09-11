新华社西宁9月10日电 题：高原山野的教师节

新华社记者张龙

天高云淡，秋风习习。9月10日，在青海省海北藏族自治州祁连县的草原上，牧草已渐次泛黄。正带领学生在草原上观测牧草生长情况的青海大学教授董全民，收到了一份别样的教师节礼物——几朵草原上现摘的龙胆花。

当天，同样在野外作业的青海民族大学教授林鹏程，带着三名学生在海拔3300米的青海省黄南藏族自治州泽库县麦秀林场内爬坡越坎，穿梭在林中采集标本。

9月10日是教师节。青藏高原上，不少老师带领学生将广袤自然作为课堂，在忙碌、充实、幸福中度过这个属于“园丁”的节日。

50岁的董全民是青海大学畜牧兽医科学院副院长。清晨8点，阳光遍洒在草原上，董全民与学生拿着工具，走进祁连县默勒镇老日根村，探访种植在这里的试验田。

海拔3600米的祁连草原上，董全民自己带领团队正在开展“智慧型草地生态系统管理项目”试验。他们租用了几十户牧民的圈舍种植牧草，观测研究不同海拔家庭牧场中牧草生长情况。

“现在正是燕麦草成熟的季节，我们要查看这些燕麦的长势，同时看看是否有虫害、鼠害。这对以后发展家庭牧场，是非常重要的评价指标。”董全民说，在野外风餐露宿，忍受高原反应，他和学生们都早习以为常，“研究畜牧业，就要把论文写在大草原上。”

作为青海民族大学药学院院长，55岁的林鹏程带着学生，正在林场内采集手掌参药物标本，研究药材生长情况。

“手掌参块茎稍扁，形如手掌，藏语里叫旺拉，这是手掌参非常重要的特点。”指着几株手掌参标本，林鹏程在山林里一边喘气，一边给学生们现场教学。

林鹏程长期致力于青藏高原藏药现代化的科学研究。“带着学生到高海拔地区开展藏药材资源调查、藏药材标本采集制作等工作，在培养学生科研能力的同时，也能磨炼学生不畏艰险、吃苦耐劳、勇于担当的工作精神。”林鹏程说。

山高林密，信号不佳，林鹏程偶尔爬到高处，手机不断响起信息提示音。“肯定是你们师兄师姐给我发祝福信息了，看到大家的成长，这是对老师最好的回馈。”林鹏程笑着说。

时近正午，查看完十几户牧民种植的牧草后，青海大学女博士李彩弟从包里小心翼翼地拿出一捧淡紫色的龙胆花，送给老师董全民，“虽然这些朴素小花都是野外现摘的，却代表着我们对老师最敬重的感恩。”

在麦秀林场，林鹏程倚靠着山石休息，拿起手机回复学生的信息：“谢谢同学们的祝福，青海独特的生态环境，造就了世界上高海拔地区物种、基因最集中的地区，这里是生态科技工作者的工作场所与实践课堂，愿我们在山水之中，都能学有所获。”

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