本报讯（记者 林艳）疫情期间卧病在床，用自制电脑支架躺在床上为高三学生上课、答疑的高三教师；圆满完成庆祝建党百年表演任务，带领学生经历长达85次314小时训练的音乐教师；投身教育扶贫、将海淀教育的先进理念、有益经验带到边疆的援疆教师……海淀区日前召开“赓续百年初心 担当育人使命”教师节主题庆祝大会，向辛勤耕耘的教师和教育工作者致以节日的问候。值得一提的是，海淀区还汇集了全区52名教龄满40年的资深教师，为他们共同“庆生”。

庆祝大会上，102名海淀教师获评优秀“四有”教师标兵称号，723名海淀教师获评优秀“四有”教师称号，366名海淀教师获评育人先进个人称号。来自不同学段、不同类型学校的老中青三代教师代表，同台讲述育人故事。

北京航空航天大学实验学校的李靖敏，是数以万计海淀教师中的一员。今年，是她从教的第41个年头了。回望2020年备战高考的那个6月，她的眼中至今仍有泪花闪现。“当时被诊断为胸12椎骨折，除了平躺，我甚至无法坐立。”被确诊的那一天是6月2日，距离高考还有一个多月的时间。但因为北京疫情反复，高三学生被迫再次居家复习。虽然被医生多次叮嘱“不要劳累，以免恢复不佳”，但到了6月中旬，为学生着急的心让李靖敏决定重新陪伴孩子们奋战。只能躺在床上，用自制电脑支架操作着线上课件，她坚持陪着学生们复习到考前的最后一天。高考后，孩子们拿着满意的成绩，再次找到李老师，才得知她是在怎样的情况下坚持完整个复习冲刺阶段，很多孩子都心疼地流下了眼泪。

对课堂的执着、对学生的负责、对自己的严格要求，这是李靖敏从教41年的惯性，这更像长在她生命中难能可贵的品格，始终要求着她“不忘从教初心，担当育人使命”。她直言，无论何时、无论教育改革怎样改，但苦练真本事、硬功夫才是为人师的基本功，这也是她始终不变的初心。

像李靖敏这样的老师，在海淀区还有很多。正如海淀区委书记于军所说，“海淀教育之所以能持续走在全市、全国基础教育前列，最重要、最根本的就是因为拥有一支高素质的教师队伍”。在教师节庆祝大会上，全区为52位教育工作者颁发了“光荣从教40年”荣誉证书，他们是海淀区这支强大教师队伍中的榜样与力量。

“我19岁中师毕业后，就在海淀区一所小学当老师。一路走来，是海淀这片热土养育了我，是海淀教育培养了我。时至今日，我们这一代教育人已经深深地打上了海淀的印记。”同样从教40年的海淀区民族小学书记、校长马万成感慨万千，“很幸运，我成为了海淀教育人。一路走来，历经风雨，未改初心。今天站在这里，我由衷地说一句‘能够在海淀当老师做校长，真的很幸福！’”

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