原标题：“从严从紧”，高校如期迎来开学季

随着9月的到来，全国不少高校陆续开学。在“从严从紧”做好疫情防控工作的情况下，大学的校门如期向大学生们打开。

9月1日，北京大学邱德拔体育馆门前突然间就恢复了两个月前的热闹。2021年，北京大学共录取4402名本科新生。与两个月前不同的是，门前的一排排红色帐篷原本是为毕业生办毕业手续的，如今变成了行李寄存处、核酸检测处和等候区。

在校园里，“防疫”是永远的重要课题。

在不久前召开的新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，各地和学校要按照“从严从紧”原则，科学精准指导开学工作。

“要求学校掌握师生返校前14天的健康状况和行程信息，高校师生员工返校前要提供48小时内核酸检测阴性证明，返校后按照当地防控要求可再分批进行核酸检测。”王登峰说。

西北农林科技大学副校长赵敏娟在发布会上介绍，8月14日起，学校夏季学期正式开学，11063名学生先后分两批返校。

赵敏娟表示：“学校严格按照疫情防控要求和采样流程，安全完成采样；根据学生教学科研安排实际情况，组织学生和重点人群分批错时、不拥挤、不久等，有序完成采样；建立核酸检测信息录入系统，学生持身份证刷卡快速登记，采样信息随时更新和传递到工作组，各工作组按需随时协调人员与资源，协同高效完成采样。同时，学校将演练方案及时报备属地疾控管理部门，邀请当地医院共同参加演练，强化联防联控和检测结果及时准确。”

9月2日，清华大学正式迎来了新主人，3800余名2021级本科新生入学报到。

在清华大学，学校通过辅导员“点对点”联系，确保所有新生通知到位。新生需在系统内提交相应材料，经院系审批同意后来校报到。学校倡导新生自行到校报到，特殊情况下也允许亲友在办理相关手续后陪同报到。

新生报到当日，清华大学组织全体新生进行核酸检测，同时在充分遵守同学知情、同意、自愿的前提下组织未接种疫苗的新生接种疫苗。食堂就餐座位采取隔挡，学生要求每日测温并使用“清华紫荆”小程序扫码出入宿舍、食堂、教学楼、图书馆等场所。

8月27日至29日，北京理工大学迎来了2021级4000余名本科生新同学和6000余名研究生新同学。在迎新现场，学校采用智能化迎新模式“刷脸”报到，提升新生报到效率。

此外，根据疫情防控有关要求，北京理工大学制定了一系列防疫工作方案和应急处置预案，检查14天健康报告和核酸检测阴性证明，并在校门口开展分区报到，避免人员聚集。学校还为新生准备了洗手液、消毒湿巾、口罩等防疫物品，为每位新生健康学习生活保驾护航。

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报

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