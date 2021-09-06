原标题：香港青年学生追“星”追到外太空

“香港呼叫神舟十二号！”

9月3日14时许，随着香港青少年的齐声呼叫，一场和神舟十二号航天员乘组的天地连线互动拉开帷幕。正在“太空出差”的三人组聂海胜、刘伯明、汤洪波，依次“游”到摄像机前，向香港青少年挥手问好。

这场跨越天地的互动活动，名为“时代精神耀香江”之仰望星空话天宫，是国家航天科学家团队访港和月壤入港等活动的延续，也是北京和香港两地联动开展的航天科普交流活动，在香港再次掀起航天热潮，香港青年学生更是追“星”追到了外太空。

刘伯明将这次天地连线形容为天和核心舱面向香港市民的“开放日”，他扮演起“太空导游”，带领众人“游览”天和核心舱。跟随他的视角，“太空餐桌”“太空厨房”一一亮相，“太空三室一厅”中“舍不得吃”的苹果、“一试难忘”的酸奶，也一一展现在屏幕上，引来阵阵掌声。

抓住千载难逢的机会，香港青年学生踊跃举手向航天员提问——

“你们在太空能进行锻炼吗？都有哪些项目呢？能否展示一下？”

“你们在太空中喝的水是从哪儿来的？怎么喝水？能给我们展示一下吗？”

3位航天员一一回答，聂海胜还在舱内向香港青年学生表演了太极拳、倒立骑自行车等。

刘伯明则带着香港市民，跟着他的镜头透过舷窗俯瞰地球，领略浩瀚的星辰，引来一片欢呼。

18岁的香港金文泰中学中六男生郑顺明感叹道，这无穷无尽的宇宙就是“星辰大海”，过去10多年来，中国的航天技术取得巨大成就，他为自己是中国人而感到自豪。

当天，他来到香港活动现场，并获得了向中国首飞航天员杨利伟提问的机会。他问道：“杨利伟叔叔，您觉得航天员这个职业最酷的地方是什么？”

18年前，杨利伟搭乘神舟五号飞船在太空飞行21小时23分，实现了中华民族千年飞天的梦想。至今，最让他念念不忘的，还是作为中国第一个进入太空的航天员，代表国家展示国旗，向全体华人问好的时候。

“那一刻，我觉得我是最酷的！我也期待在不久的将来，能够在太空中看到你们最酷的身影！”杨利伟说。

前来追“星”的还有其他学校的学生。比如，培侨中学的3名学生，当天就在校长和带队老师的陪同下，从学校来到会场，并拍下Vlog记录参加“天地对话”过程。

培侨中学的张同学说，能参加这样的活动，与国家万里挑一的航天员交流，十分激动和兴奋。他也钦佩航天员为国家作出的贡献，并表示自己会努力向他们学习。

在活动现场，香港青年学生还获得了向北京会场的航天专家提问的机会。

香港保良局甲子何玉清中学中四学生谢粮全提出一个此前网络热议的问题：“有报道说‘天宫’空间站是全中文界面，是这样吗？”

中国空间技术研究院空间站系统总设计师杨宏通过视频连线方式答道：“中国空间站是全中文操作界面，使用母语沟通是反应最为直接、表述最为准确和安全的沟通方式。”

他同时勉励香港的同学们要学好国语：“将来你们进驻了我们自己的空间站，或者选用你们的科技作品上太空，就可以自如操作了。”

“那么，国家会在什么时候面向香港选拔航天员？”此前，活动主办方在网上“海选”了部分香港市民的问题，其中最受瞩目的就是这个。

中国载人航天工程总设计师周建平说，目前我国空间站正处于建造和技术验证阶段，在空间站进入运营阶段后，相信会尽快将大家的愿望变成现实。

中国载人航天工程办公室主任郝淳当天也向香港青少年发出了参与空间站建设的邀请，他说，国家载人航天工程的发展，始终得到香港同胞的关心和支持，希望香港同胞未来继续关注和支持国家载人航天事业，并欢迎香港各界更多参与工程实践，让更多香港智慧“闪耀太空”。

经过半小时的互动，航天员回答完香港青年学生的问题后，现场的香港观众与3位航天员约定“地球再见”。

“这是中央送给香港同胞特别是香港青少年的一份跨越天地的特殊礼物，充分体现了中央对香港、对香港青少年的无限关爱。”香港中联办副主任谭铁牛说，“我相信，大家一定能深刻感受到并倍加珍惜这份关心和厚爱，不断厚植家国情怀，更加坚定地与祖国同心同行。”

香港特区行政长官林郑月娥致辞表示，此次活动是一场“太空盛宴”，希望香港青年能够通过活动获得启发，怀着开拓未来的梦想，学习航天员的精神，在科研路上不怕失败、勇敢探索、成就理想，在香港以至国家未来的发展路上发光发亮。她还表示，港人应该有一份以国家发展为荣、以身为中国人为傲、为人民服务、迎难而上的精神。

整场活动下来，中华基金中学的中三学生王嫣晗印象最深的是，刘伯明回答她问题时提到的“只有相互照耀，才能群星闪烁”。

在现场，她问刘伯明：“出舱后的地球漂亮吗？能看到香港吗？空间站外能看到其他卫星吗？看到的星星和地面一样吗？”

“我看到过‘小河弯弯向南流’的港湾，那就是香港。也看到过北京宽阔的六环。我珍惜那一刻，真想多看几眼美丽的地球……”刘伯明说。

至今，最让刘伯明难忘的，还是打开舱门出舱的一刻，他说，那种美用漂亮来形容是不够的，远望天边，如同雨后的彩虹五彩缤纷，左手是月亮，是地球唯一的天然卫星，右手是刚刚升起的太阳，没有大气层，光芒万丈。

刘伯明还用颇为诗意的语言感慨道：“尽管银河系的每一颗星都那么闪亮，但是它们懂得一个道理，只有相互照耀，才能群星闪烁。”他希望有更多香港朋友加入航天队伍，“中国梦，航天梦，有你，有我。”（记者 邱晨辉）

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