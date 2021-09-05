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教育部等四部门：做好秋季学校食品安全工作 加强日常食品安全管理

2021年09月05日11:11 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月5日电 近日，教育部、市场监管总局、国家卫生健康委、公安部联合印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和秋季学校食品安全工作的通知》（以下简称《通知》），部署统筹做好新冠肺炎疫情防控和秋季学校食品安全工作。

《通知》要求，各地市场监管、教育、卫生健康、公安等部门要深入开展校园食品安全守护行动，不断完善校园食品安全管理协作机制，强化联动执法，形成监管合力，严防发生重大食品安全事件。

《通知》强调，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校严格落实食品安全主体责任，强化食品安全管理，采取有力措施，消除食品安全风险隐患。发生洪涝灾害地区的校外供餐单位和学校食堂，不得使用洪水浸泡过的食品原料加工制作食品。

《通知》强调，各地教育部门要督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，落实学校相关负责人陪餐制度，加强学校食堂等场所的食品安全管理，加强对食堂承包或委托经营者的日常食品安全管理，指导学校定期开展食品安全自查。大力推进学校食堂“互联网+明厨亮灶”等智慧管理模式，规范食品加工制作过程，调动学生和家长参与校园食品安全管理工作的积极性。进一步加大对校外供餐单位、学校食堂和学校周边食品经营者的监督检查力度和频次，做到全覆盖。强化禁止向未成年人售酒监管，严格执行学校周边不得设置售酒网点的规定。

《通知》要求，各地教育、市场监管部门要贯彻落实《中华人民共和国反食品浪费法》，督促学校和校外供餐单位采取有效措施，减少食物浪费，加大对学生的宣传教育力度，引导学生养成厉行节约、反对食物浪费的良好习惯。 各地卫生健康部门要加大对社会面疫情防控知识宣传教育，指导开展食源性疾病预防知识教育。 各地公安机关要及时受理、依法立案侦查涉嫌犯罪的食品安全案件，依法严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为。 

(责编：陈羽、熊旭)

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