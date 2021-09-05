教师节前夕，路莎、杨迪之、黄姝等12位来自北京市大中小幼各学段的老师，共同站在一个特殊的舞台上，分享了他们的故事。昨日，第三届北京市大中小幼教师同台讲述我（我们）的育人故事集中展示活动在北京师范大学第二附属中学举行。本届活动主题为“为党育人、为国育才”。

路莎是北京师范大学初中部的语文老师，她以和善坚定的师德，与学生共创九九同心之成长旅程；杨迪之是中国人民大学附属中学的思政教师，在她的课堂上，用很多发生在祖国大地的小故事，让学生们深受触动；黄姝是北京市第七幼儿园的园长，面对越来越多焦虑“抢跑”的幼儿家长，黄姝带着老师们一起探索家园协同育人新模式，和家长一起帮孩子扣好人生的第一粒扣子……活动现场，12位老师生动地讲述了他们在各自工作岗位上感人的育人故事。

此前，北京市各区教委、各高校、中职、中小幼、社会协同育人单位积极推荐了160多个优秀故事案例，北京体育大学教授武冬、北京育才学校校长桑春茂、北京商业学校党委书记程彬等26位优秀教师进行了前期交流展示。参与此次活动的讲述者纷纷表示，通过讲述育人故事，让他们有机会静下心，从一个个发生在身边小事中，寻找教育的初心，收获作为教师的幸福，也从中凝炼出教书育人的智慧。

(责编：陈羽、刘圆圆)