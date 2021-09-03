人民网北京9月3日电 （记者孙竞）记者今天从教育部新闻发布会获悉，教育部等五部门近日印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》要求，将健康教育与德育、智育、体育、美育、劳动教育相结合，融入教育教学、管理服务全过程。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，在国家课程体系中，体育与健康课既包括体育，也包括健康，但此前都是体育老师来讲的。此次《意见》明确提出了健康教育的课程内容、课时要求，把健康教育的内容真正规范化、系统化，这是一个历史性的突破。

《意见》提出，鼓励普通高校开设健康教育必修课或选修课，师范类、体育类普通高校应开设健康教育必修课和教法课。落实各学段健康教育教学时间，中小学校每学期应在体育与健康课程总课时中安排4个健康教育课时。

《意见》明确了健康教育内容，要求构建分学段、一体化健康教育内容体系。引导学生主动学习掌握日常锻炼、传染病预防、食品卫生安全、合理膳食、体格检查、心理健康、生长发育、性与生殖健康、心肺复苏、安全避险与应急救护等方面知识和技能。把预防新型毒品等毒品教育纳入健康教育课程。落实预防艾滋病专题教育任务，加强青春期、性道德和性责任教育。

根据《意见》要求，各地各校要增加体育锻炼时间，开齐开足体育与健康课，强化学校体育教学、训练，健全体育竞赛和人才培养体系。严格落实眼保健操、课间操制度，提倡中小学生到校后先进行20分钟左右的身体活动。保障学生每天校内、校外各1个小时体育活动时间。

《意见》特别强调，强化心理健康教育，开展生命教育、亲情教育，增强学生尊重生命、珍爱生命意识。加强重大疫情、重大灾害等特殊时期心理危机干预，强化人文关怀和心理疏导。

“培育学生积极心理品质，保持乐观向上心态，引导学生树立健康理念，自觉维护心理健康，掌握正确应对学业、人际关系等方面不良情绪和心理压力的技能，提高心理适应能力，做到自尊自信、理性平和。”《意见》指出。

此外，《意见》还对加强学校急救教育作出明确要求，提出加强学校急救设施建设和师生急救教育培训，加强适龄学生急救培训，在师生中逐步普及急救知识和技能。

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