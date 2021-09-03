人民网北京9月3日电 （记者郝孟佳 孙竞）记者今天从教育部新闻发布会获悉，教育部等五部门近日印发《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》。教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊表示，我国青少年近视基数和比例较大，但是近视防控的效果初显，基本实现每年下降0.5个百分点防控目标。中小学生超重肥胖率上升，但是总体增长趋势放缓。其中，以低龄段学生肥胖问题放缓最为明显。高等学校的体育工作得到了加强，但是大学生体质下降的趋势仍然存在，学生健康干预亟待加强。

刘培俊说，我国已经基本形成了促进青少年健康的政策体系，基于上述三个趋势，下一步将围绕政策落实，以问题导向、目标引领和需求驱动来解决问题、增强儿童青少年体质。

刘培俊表示，我国已发布《关于全面加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》《高等学校健康教育指导纲要和中小学健康教育指导纲要》《儿童青少年近视防控光明行动工作方案》《儿童青少年肥胖防控实施方案》以及《关于加强中小学体质健康管理工作的通知》。

“希望通过落实这一个《意见》、两个《纲要》、三个专项行动，让青少年体质健康比较突出的视力、肥胖、耐力、速度等基本健康指标下降的问题得到有针对性的解决。”刘培俊说。

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