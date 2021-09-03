人民网北京9月3日电 （记者孙竞）今天上午，教育部召开新闻发布会，公布第八次全国学生体质与健康调研结果。教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林表示，根据调研结果，农村学生身体素质测试成绩总体表现要优于城市学生。

郝风林指出，根据第八次全国学生体质与健康调研结果，农村学生体质健康水平的指标有不同程度的改善和提高。农村学生生长发育水平全面提高，健康状况明显改善，身高、体重、胸围、肺活量等指标增长明显，缩小了与同龄城市学生之间的差异。7岁农村男生的身高比城市男生低1.23厘米，女生低0.46厘米。农村男生、女生的肺活量仅比城市男生、女生低38毫升，几乎持平。

“农村学生身体素质测试成绩总体表现要优于城市学生。农村男生立定跳远平均成绩比城市要远1.37厘米。在男生的1000米和女生的800米耐力跑上，农村学生分别比城市学生快2.93秒和2.64秒。”郝风林说。

郝风林认为，农村学生体质健康状况出现好转的主要原因有两点：一是一系列的新政策和新举措出台，农村体育教学模式不断完善，训练、竞赛等改革不断深化，农村学生体质状况得以改善；二是城镇化进程和精准扶贫工作快速推进，农村学校在师资、场馆、器材等薄弱环节上进一步改善，补齐了学校体育工作的短板，为农村地区学校体育、青少年健康工作提供坚实的保障。

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