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清华、中国农大迎来2021级新生

年纪最小的清华新生只有14岁 通过丘成桐数学领军计划被求真书院录取

2021年09月03日08:18 | 来源：北京青年报
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原标题：清华、中国农大迎来2021级新生

　　昨日，清华大学2021级新生报到摄影/本报记者 袁艺

　　本报讯（记者 雷嘉）从昨天开始，多所在京高校陆续迎来了2021级新生，各高校在扎实做好疫情防控的基础上，尽最大可能为新生的新生活开好头。北京青年报记者昨日从清华大学及中国农业大学了解到，这两所学校前来报到的新生中，年纪最小的只有14岁，最大的研究生则已经50岁了。

　　昨天上午，北青报记者在清华大学紫荆操场旁边看到，各院系迎新的同学们举着牌子、扮成院系卡通，形成了一条迎新大道。新生们绝大多数没有亲友陪同，由免费校园巴士从各校门送到这里来，一下车便被师兄师姐团团围住，提供导引等帮助。据了解，新生们在接受核酸检测、以自愿为前提的疫苗接种并参加开学典礼后，将参加新生教育活动。

　　北青报记者了解到，清华本届本科新生共有3800余名。其中年龄最小的新生仅14岁，是通过丘成桐数学领军计划被求真书院录取的，将在清华园度过8年时光——该计划今年首次启动，全国共录取了69名有天赋、热爱数学的学生，将以3+2+3的本博贯通模式进行培养。

　　此外，中国农业大学昨天和今天将迎来普通本科新生3623人、预科生39人、硕士新生3347人、博士新生1088人，其中最年长的研究生已经50岁。今年中国农大新增社会政策专业、兽医公共卫生和中兽医三个本科专业。其中，设立于1958年的中兽医专业属于恢复招生，将致力于培养具备扎实的中兽医学基本理论知识和实践技能的复合应用型专业人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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