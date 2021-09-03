杨玉春

原标题：家校合作，破除分数焦虑

改革开放后，经济社会飞速发展的同时，也带来明显的社会阶层分化和流动，考试在其中扮演了关键角色。通过考试，特别是高考改变命运，成为家长、孩子甚至整个社会的执着信念，尽管一考定终身的状况已然改观，但孩子的分数始终牵动着家长的心，望子成龙、望女成凤的父母们为了孩子拿到亮眼的分数，不断地给孩子安排学习和活动，挤压着本应丰富多彩的家庭教育空间。

真正疏解家长对分数的焦虑，就得克服唯分数的倾向，发挥好教育评价“指挥棒”的正向作用，引导家长重视分数本身的结构、分数背后蕴含的能力类型，促使广大教师和学校引导学生做好人生规划。

要做到这一点，关键是完善家校合作、家校共育的机制与模式。学校以知识传授和思维启迪等智力性因素培养为主，家庭教育应更多注意非智力因素的培养，比如品质塑造和人格完善，包括是非观、义利观等，引导孩子成为心怀仁义的社会人，成为身怀长技的职业人，而不是成为只会应试的单向度的人。

从国家层面看，合适的政策安排能给个体带来对于未来的稳定预期。在这方面，“双减”政策对唯分数倾向的坚决破除，给家长吃了一颗“定心丸”。在具体执行中，各级政府还需细化、优化教育政策供给，探寻符合学生成长成才规律的评价方式。

疏解家长们的分数焦虑，还有很多事情要做。比如，用人单位应降低对于学历出身的过度强调，让任人唯贤、任人唯能在全社会蔚然成风。

（作者：杨玉春，系北京师范大学中国教育政策研究院副教授）

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