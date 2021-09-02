人民网北京9月2日电 （记者李依环、孙竞）记者从教育部考试中心获悉，今天，2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名工作正式启动。此次笔试在全国31个省（自治区、直辖市）举办，各省（自治区、直辖市）的报名公告将陆续上网。根据各地目前发布的公告，今年下半年全国笔试统一考试时间为10月30日。

图片来源：湖南省2021年下半年中小学教师资格考试（笔试）公告

教育部考试中心提醒考生，考生须按照所在地区的报名公告要求，在规定日期内完成网上报名、资格审核、缴费等事项。考生在报名前要仔细阅读本省（自治区、直辖市）中小学教师资格考试（笔试）报名公告中的各项内容和规定，并充分了解报考所需的各项条件。同时，在报名系统中首先要求考生进行“诚信考试承诺”确认，否则拒绝报名。

记者了解到，按照现行教师资格考试办法，全国多个省份一年举行两次，少数省份每年举行一次。考试分为笔试和面试两部分。笔试各科目采取纸笔考试，各科目均采用纸笔方式，各科考试时间均为120分钟。笔试各科成绩合格者，方可参加面试。

据悉，中小学教师资格考试采用多种类型试题，强化能力考核。题型分为选择题和非选择题。其中，非选择题包括简答题、论述题、解答题、材料分析题、课例点评题、诊断题、辨析题、教学设计题、活动设计题。考试结束后，国家确定并公布笔试各科成绩合格线。考生可在公布日期后登录教育部考试中心网站查询考试成绩。笔试单科成绩两年有效。

(责编：李依环、秦华)