原标题：新学期 北京将大面积推进干部教师轮岗

本报北京8月25日电（中青报·中青网记者 樊未晨）今天，北京市召开教育“双减”工作新闻发布会，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，新学期北京市将“大面积”“大比例”地推进干部教师的交流。

李奕介绍，流动轮岗的对象是义务教育阶段公办学校校长（干部）教师。具体来说，一是校长层面，交流轮岗的对象为公办学校正、副校长，凡是距离退休时间超过5年、且在同一所学校任职满6年的正、副校长原则上应进行交流轮岗；二是教师层面，交流轮岗的对象为公办学校在编在岗教师，凡是距离退休时间超过5年、且在同一所学校连续工作6年及以上的教师，原则上均应进行交流轮岗。

东城区是北京市“双减”工作的首轮试点区。东城区委教育工委副书记、区教委主任高伟介绍，东城区正在启动新一轮干部教师交流轮岗，以“先教师后干部、先小学后初中、先骨干后普通”“跨校际，跨学区，跨层级”及“全覆盖，全统筹，全学科”为原则，本学年度实现干部教师交流轮岗将不少于2000人。同时，力争用3年时间，实现东城区义务教育阶段学校干部教师100%交流轮岗。

下一步，北京市将有计划地逐步扩大试点，在2021年年底之前，还将再启动6个区的干部教师轮岗交流试点。

据了解，北京市的教师轮岗主要形式包括区域内校长交流轮换、骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗3个维度，以及两种类型：一种类型主要是优化学区（教育集团等）结构，努力实现学区（教育集团等）区域内全覆盖；另一种类型是远郊区在全区范围内推进义务教育学校校长交流轮换、区级以上骨干教师均衡配置、普通教师派位轮岗。除此之外，在校际、集团之间，甚至区域之间，通过双师课堂等方式将优秀的老师、学科课程和作业布置向薄弱学校和地区输出，促进教育优质均衡。

北京市市级层面会加强统筹指导，区级层面根据区域实际，科学编制交流轮岗规划和计划，确保教师业务发展、学校服务质量提升、学生的实际获得均有所收获，构建高质量教育体系。“具体体现在，将义务教育学校校长教师参与交流轮岗和工作绩效，作为校长职级晋升、教师专业技术职务评聘与晋升、区级及以上骨干教师评选和评优评先等方面工作条件之一。切实保障参加交流轮岗校长教师的工资待遇，在绩效工资分配中予以适当倾斜。”李奕说。

此外，北京市将校长教师交流轮岗工作纳入市区教育工作督导评价范围，作为各区深化教师队伍建设改革、推进义务教育高水平优质均衡发展、全面提升教育质量督导评价的重要指标。

(责编：郝孟佳、熊旭)