原标题：开学第一课：这些同学探苍穹之秘追“科学之星”

新华社贵阳9月1日电 题：开学第一课：这些同学探苍穹之秘追“科学之星”

“原来我们都来自尘埃”“‘婴儿’恒星的喷流就像是它出生时的‘嘹亮啼哭’”“星星从最冷最冷的气体里来”……

9月1日，在贵州师范大学附属中学新校区举行的“遨游宇宙铸梦想”开学科普第一课上，中国天文学会射电天文专业委员会副主任、“中国天眼”时间分配委员会主任、南京大学天文与空间科学学院教授邱科平用浅显通俗的语言、生动形象的图片和视频给同学们分享了自己的宇宙观和“中国天眼”的最新发现。

邱科平团队刚在《天体物理学快报》上发表了基于FAST望远镜（“中国天眼”）“发现银河系中距离最远的大尺度结构”成果，这是“中国天眼”完成的首个中性氢谱线成图工作，也是“中国天眼”除了探测脉冲星以外探秘宇宙的一个重要维度。

课堂上，邱科平把这一成果巧妙地融入宇宙演化理论的讲解。宇宙中的气体越冷，越容易聚在一起，一团冷气体云，在几十万年到几百万年间可以聚集、收缩形成恒星。天文学家利用“中国天眼”刷新近邻宇宙气体分布的图像，正是为了探究宇宙演化的奥秘。

基于“中国天眼”超群的灵敏度，邱科平团队在距离银河系中心22kpc（1kpc约为3262光年）的地方发现了一条长度达5kpc的中性氢结构，根据其形态将其命名为“香蒲”。根据分析，这可能是目前银河系中距离最远、尺度最长的巨纤维结构，或者是一段新的旋臂。

我们所在的银河系是典型的棒旋星系，一位同学问“银河系到底有几根旋臂”？邱科平说，近几年最新研究认为是4条，但争论并没有停止，因为在这些旋臂更远的距离上人类看得并不清楚。“中国天眼”的最新发现恰恰印证了这一点。

随后，同学们又提出“为什么我国科学家提出在月亮上建望远镜”等问题。邱科平回答说，月基天文台不仅不受大气和电磁干扰，而且如果跟地球上的望远镜组成干涉阵列，还将极大提高望远镜的分辨率。关于望远镜的分辨率，邱科平打了个比方，单个望远镜的分辨率可以让他在南京分辨贵阳并排站的两个人，而阵列望远镜的分辨率可以让人从地球上分辨月球上的人做出的“剪刀手”手势。

邱科平说，将来“中国天眼”也会组阵提高分辨率。目前“中国天眼”的观测时间申请竞争非常激烈，但不排除今后会有让中学生接触和使用“中国天眼”的机会。

课后，不少同学上台找邱科平合影、签名，有的还立下了报考天文系的志愿。贵州师范大学附属中学校长王晓祥说，举办开学科普第一课，既开阔了学生的视野，增长了知识，又启迪了同学们树立崇尚科学的理念和乐学善思的探索精神，还能激发他们将来投身科学的热情和兴趣。

据了解，贵州省科学技术协会、贵州省教育厅、贵州师范大学、贵州科技馆和贵州中科天文教育与先进技术研究院等，未来会邀请更多“科学之星”探苍穹之秘，并采用“线上、线下”双课堂模式向公众开放。（记者齐健）

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