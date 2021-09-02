原标题：打通关爱留守儿童最后一公里

“听妈妈的话，别让她受伤，想快快长大，才能保护她……”一位90后音乐教师志愿者，一边弹奏着吉他一边歌唱着，一群孩子围坐在他身旁，沉浸在美妙的音乐声中，脸上露出了幸福的笑容。

在江西省吉安市泰和县螺溪镇保全村“童心港湾”，这里正在开展一场以“关爱暑期生活，守护快乐成长”为主题的儿童心理疏导陪伴活动。团泰和县委通过组织“童伴妈妈”、志愿者等公益伙伴，为本县“童心港湾”留守儿童送上一场特别的音乐课。

“童心港湾”是共青团组织常态化服务农村留守儿童的团属阵地，通过整合基层各类阵地、资源，选配“童伴妈妈”、组织家访校访、日常陪护、主题活动、志愿服务等，常态化陪伴关爱留守儿童，有效推动农村留守儿童关爱服务体系建设，打通了关爱留守儿童最后一公里。

今年，团江西省委将“加强‘童心港湾’留守儿童法治、自护教育”列为党史学习教育“我为青年做件事”项目，有效解决农村留守儿童法治、自护能力亟待加强的问题。团江西省委副书记邱凌指出，要把加强“童心港湾”留守儿童法治、自护教育作为“我为青年做件事”重点项目来做，精准发力关爱留守儿童，切实守护好青少年成长发展的“心灵港湾”。

团江西省委在全省18个“童心港湾”部署开展法治、自护教育，并与暑期“三下乡”活动相结合，将法治、自护教育送至“童心港湾”，其中重点抓实防溺水安全教育，全省各“童心港湾”共开展法治、自护教育160场，覆盖留守儿童450余人。

结合“我为青年做件事”项目，团江西省委还在全省“童心港湾”开展爱在暑期“五个一”活动，即开展一次防溺水安全自护教育、一次读书挑战活动、一次暑期心理调适培训、一次“微心愿”送温暖活动和一次“快乐体育”嘉年华活动，为留守儿童提供一个丰富多彩的暑期生活。

其中，团赣州市兴国县委联合碧桂园兴国县精准扶贫乡村振兴项目部组织高兴镇老圩村、兴莲乡官田村“童心港湾”留守儿童开展“童心向党 共庆建党百年活动”为主题的红色研学活动，带领孩子们走出乡村，前往烈士陵园纪念馆、潋江书院、将军馆，通过参观展览、观看红色电影等，现场接受爱国主义和革命传统教育；团鹰潭市委为“童心港湾”留守儿童开展“青春庆百年 点亮微心愿”活动，在前期征集、核实后，通过鹰潭共青团官方微信对外发布微心愿认领，为“童心港湾”36个孩子圆梦微心愿。同时，联系市新华书店向“童心港湾”试点捐赠图书1000余本；团赣州市信丰县崇仙乡寨下村“童心港湾”请来老党员为孩子们讲红色故事。

团江西省委将“童心港湾”作为共青团关爱留守儿童的重要抓手，以点带面、精准施策，切实打通关爱留守儿童最后一公里。下一步，团江西省委将继续高标准建设运营“童心港湾”，按照“童心港湾”全国项目办要求，落实人员、阵地、活动等。同时，抓好制度化建设和执行，建立“童心港湾”各项管理制度，通过青年之家云平台实时掌握、调度各地活动开展情况，确保各地“童心港湾”持续高效运转。此外，省市县三级还将争取多方资源，助力“童心港湾”建设与发展。

通讯员 周颖 邓智勇 中青报·中青网记者 陈卓琼

(责编：郝孟佳、温璐)