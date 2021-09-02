原标题：中小学生与航天员展开“天地对话”

9月1日，北京第五中学，同学们正在和神舟十二号航天员进行实时对话。中青报·中青网记者 陈剑/摄

几天前，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第十六中学学生尤丽图孜·伊里亚从电视上看到神舟十二号航天员在空间站吃水果，她很好奇：“那你们在空间站里能吃火锅吗？”

9月1日上午，新学期开学的第一天，她提出的问题收到了来自天宫空间站的回答。“目前太空中还不能吃火锅，但是我们可以吃到咱们国家很多有地域特色的美食，比如红焖羊肉，最有意思的是我们还可以吃冰激凌。另外，我可以骄傲地告诉你，在太空中吃水果已经没问题啦，啥时候想吃就能吃！”说着，神舟十二号航天员汤洪波咬了口苹果。

连线天宫空间站、实时对话神舟十二号航天员，这是今天“时代楷模进校园”启动仪式暨北京第五中学2021-2022学年度开学典礼上的一幕。在这场特殊的开学典礼上，北京第五中学学生及央视直播间画面里的全国各地学生，与被评为时代楷模的“航天员英雄群体”代表展开了一场“天地对话”，以此感悟航天精神，致敬时代楷模。

“你们在太空想家了怎么办？将来我们普通人也能到空间站里体验一下吗？”西藏自治区拉萨市第一中学学生才让多吉也向航天员提出了自己的疑问。

在航天员聂海胜看来，这相当于一次远途旅行或远途出差，“工作之余，我们可以给家人写邮件、发语音，还能视频呢！”他相信，随着技术的发展，未来普通人一定会有机会飞天，并寄语学生“一定要锻炼好身体，努力学习掌握很多知识，当有一天你们来到我们自己的太空家园，你们可要负责把太空里的奥秘分享给更多的人”。

令湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇排碧学校学生杨家寿觉得有趣的是，航天员可以一边扎着马步、一边吃苹果和工作。“您真的不需要椅子吗？那样坐着腿酸不酸？”他问道。

“在空间站里重力很小，可以说人人都是身轻如燕，如果没有束缚，在太空中可以随意漂浮。你们在镜头里看到的扎马步，其实只是自然屈腿，我们会把脚尖轻轻挂在舱壁上固定起来，不坐椅子也不会累。”汤洪波在线给学生进行了一次科普演示，还与杨家寿“拉勾”约定，“等下次有机会我到湖南的十八洞村，咱俩比比谁扎马步时间长”。

被问到“新时代的中学生应如何参与航天活动、为祖国的航天事业发展贡献力量”时，航天员刘伯明告诉学生：“中学在人的一生中非常重要，是青年世界观、人生观、价值观形成的关键时期，也是基础知识培养和个人兴趣发展的关键时期。你们是中国航天事业发展的希望和未来，只要你们睁大好奇的眼睛、展开想象的翅膀、立下报国的志向，心怀梦想、努力奋斗，就一定能够肩负起‘强国有我’的使命。”

在活动现场，作为“航天员英雄群体”的代表，中国载人航天工程副总设计师杨利伟、中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬，为学生讲述了太空中及我国航天事业的幕后故事，引领学生树立远大理想、培养家国情怀、激发学习动力，给学生上了一堂生动、有意义的开学第一课。

目前，包括“航天员英雄群体”在内，已有128组“时代楷模”发布。此次启动仪式后，还会有很多“时代楷模”走进学校、走到学生身边。为更好地传播时代楷模事迹、传递时代楷模精神，中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲在活动现场为首批“时代楷模”宣讲员颁发证书，以此鼓励更多学生加入时代楷模先进事迹的宣讲行列。

该活动在中宣部宣教局、中国载人航天工程办公室、教育部基础教育司指导下，由中国关工委教育中心、中共北京市委宣传部主办，北京五中教育集团、中央广播电视总台北京总站承办，并得到北京市教工委、北京市教委、北京市关工委、中国青年报社等单位的支持。

本报北京9月1日电

中青报·中青网记者 孙庆玲

(责编：郝孟佳、温璐)