原标题：各地引才聚才出实招 为青年成长搭台赋能

这个暑假，天津城建大学大二学生王兰君回到老家天津市宝坻区，当了一回汽车零件生产线上的质检工人。这个刚满20岁的年轻人，从起初“眼睛疼得直流眼泪也完不成任务”，到后来每天能精准检查上千个零件，一个多月的实践体验让她感慨：“任何一个简单的岗位，要干好都不容易。”

她是今年暑假投身天津市大学生“返家乡”社会实践活动数千名大学生中的一员。为了鼓励大学生积极投身乡村振兴战略，提升社会化技能，今年暑假，团天津市委号召开展了天津市大学生“返家乡”社会实践活动，让大学生在服务家乡、奉献社会的亲身实践中厚植家国情怀、升华乡土情感，树立返乡就业创业、服务乡村振兴的人生理想。

王兰君所在的宝坻区是这个社会实践活动的试点区之一，今年暑假期间，全区52家企事业单位的466个岗位向返乡大学生抛出橄榄枝，提供了政务实践、企业实践、公益服务、社区服务、网络“云实践”等实践活动，吸引近400名大学生参加。

学室内设计专业的王兰君被“分配”到当地一家生产汽车零配件的企业。第一次站在生产线上，她吃惊地发现，身边的质检工作人员能从一堆银光闪闪的零件中，迅速发现问题零件。而她自己精神高度集中，速度也仅达到普通工人的一半，眼睛已经疼得流泪。她每天跟在老师傅身后学方法、虚心向组长请教，渐渐摸索出一些诀窍。

19岁的池素稚看到团宝坻区委微信公号上发出的召集令，立即报了名。她被分配到宝坻区宝平街道“当”上了居委会工作人员。

因为姐姐就是社区工作人员，池素稚对居委会工作的琐碎和艰苦早有心理准备。这一个月里，她跟着工作人员一起，入户给特殊居民一遍遍地讲解新冠肺炎疫情防控的意义和做法；帮着社区里的老人拍摄婚纱照；陪着社区里无人看管的小朋友做手工、给他们讲安全知识……这一切让她感觉特别充实和快乐，也让她明白，社区工作更重要的是“人与人的体谅，心与心的交流”。

宝坻区相关负责人表示，大学生“返家乡”社会实践活动展示出新时代大学生的特质与风貌，也让大家更加深入了解大学生的想法与需求，这有助于今后结合实际建立并灵活调整相关政策，吸引年轻人回乡创业就业。

“创业是和志同道合的人一起解决实际问题的过程。我们团队9个年轻人，其中包括几个00后。很荣幸成为首批入园团队，享受各种支持，让我们轻装上阵。”合肥埃能捷节能科技有限公司负责人台德亮感慨。

8月中旬，合肥市高新区大学生创业园揭牌并发布相关扶持政策，首批6个大学生创业团队在现场签约入驻。

此前很长一段时间，毕业于中科大的台德亮苦恼于“落户”问题。他的团队研发的产品广泛应用于木材、中药、农副产品的烘干领域，已申请实用新型及发明专利10余项。

大学生创业园是由合肥市高新区管委会推出的特色产业孵化器，重点扶持包括在校大学生和毕业5年内高校毕业生，吸引量子信息、人工智能、集成电路、大数据、大健康等战略性新兴产业入驻。

“大学生创业园将有助于吸引优秀人才来合肥，激发大学生创业创新热情。”合肥市高新区党工委副书记陆平表示，合肥市高新区是创业的热土，连续7年在国家高新区综合评价中稳居前十名。创业园建成以后，将立足合肥市，吸纳安徽省、全国有创业意愿的大学生和具有技术优势及发展潜力的大学生创业团队。

创业园运营场地分为两期，一期可容纳约30家创业团队，已经投入使用；二期筑梦区预计今年年底建设完成，可容纳300余家科技型初创企业。

高新区团工委书记赵文亮介绍，按照“先交后返”形式，创业园给予企业员工人均15平方米租金全额补贴（每家企业最高不超过100平方米），补贴期限不超过两年；对参加全国创新创业大赛获奖的项目给予资助。此外，创业园为创业者提供工商、银行、税务等“一站式”孵化服务及辅导培训，实现创新科技成果转化和创业项目的开发与对接。

在山东，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，面向中青年干部的培养锻炼力度正进一步加大。

借助机制改革，为青年干部成长“搭台赋能”，山东第一医科大学（山东省医学科学院）将其视为高质量发展的动力。作为校（院）党委“一事一议”引进的海外高层次人才，医学人工智能与大数据学院院长于长斌被赋予副院长提名、自主用人、财物支配等权力。学校还划出“管理特区”，试行理事会治理下的院长负责制。

该学院成立不到1年，就吸引了来自国内和美、英、澳、韩等国家的高校、科研机构10余名博士（后）青年人才，成为新医科和“医学+”建设的重要推动力量。于长斌感慨：“体制机制改革激发创新活力，为发展赋能，与国际接轨。”

优化岗位供给，为年轻干部腾位子、给机会；通过交流、实战等方式，淬炼年轻干部能力；将“竞赛选拔、择优培优”原则贯穿干部选任、考核、激励全过程……“年轻干部健康成长、不断涌现，为学校发展注入了新动能。”这是山东第一医科大学党委书记韩金祥对这项工作效果的概括。

今年7月，山东省召开中青年干部工作座谈会。按照会议精神，山东将进一步加大中青年干部培养锻炼力度，促进中青年干部跨地区、跨条块、跨领域交流，并加强对中青年干部的“墩苗”历练，让他们在基层艰苦地区、急难险重一线和最吃劲岗位历练成长，推动广大中青年干部在新时代展现新担当、实现新作为。

中青报·中青网记者 胡春艳 王海涵 邢婷

(责编：郝孟佳、温璐)