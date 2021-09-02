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福州引才端口前移 吸引四千学子游学

2021年09月02日08:21 | 来源：中国青年报
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原标题：福州引才端口前移 吸引四千学子游学

　　本报福州9月1日电（中青报·中青网见习记者 田宏炜 记者 陈强 通讯员 谢郁舒）8月31日，结束参加“好年华·聚福州”游学活动后，来自华东理工大学的安徽籍大学生龙正离开福州、返回上海，开始大二的学习生活。他说：“这次活动让我认识到福州独特的区位优势，感受到福州求贤若渴的诚意。”

　　由共青团福州市委联合多部门开展的“好年华·聚福州”游学活动，以驻点式社会实践、走访式社会实践、专线旅游等形式，提供7646个社会实践岗位和20多条走访路线，设置50多个调研主题，有来自国内外506所院校的4213名青年学子参加此次实践活动。

　　6月25日，福建省委常委、福州市委书记林宝金为活动授旗，并向广大青年学子发出诚挚邀请：“如果你胸怀理想，福州用心成就你。如果你选择扎根，福州一定不负你！”

　　福州籍的同济大学博士研究生丁烨今年暑期在团福州市委实习，参与了该游学活动的具体实施。她说，为办好活动，团市委领导专门向参与活动筹备的实习生征求意见，让大家从学生角度出发，思考如何为来榕学子提供更好的游学体验，满足学生的实践需求。

　　“福州不仅城美，人更热情。”来自江西的中国人民大学硕士研究生程雨恒对此行赞不绝口，“主办方提供大学城免费共享宿舍、交通补贴，还为我们准备了内含防疫物品和福州文创的游学行囊。调研期间，我乘坐‘好年华号’主题地铁，观看了‘扬帆好年华’主题灯光秀，这些游学主题元素让人从心底感受到福州的热情。”

　　为增进青年学子之间的交流、加深大家对福州的了解，团福州市委还策划“扬帆好年华”“师说好年华”“茶话好年华”“创享好年华”等16场配套活动，邀请“七一”勋章获得者林丹等老模范、老干部、老党员与青年学子同堂交流。

　　团福州市委负责人介绍，本次游学活动共征集到游学日志227篇、调研报告299篇。筛选出的优秀调研报告将呈报福州市领导参阅并报送各有关部门，以促进实践成果落地转化。团市委还将该活动与“福榕500”、大学生实习“扬帆计划”深度融合，把游学群体覆盖到高中毕业的准大学生，将前来福州实习的人员纳入青年人才信息库，并建立跟踪服务机制，做好青年人才资源储备工作。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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