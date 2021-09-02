原标题：中学生“天地连线”航天员

“你们在空间站里能吃火锅吗？”“将来我们普通人也能到空间站里体验一下吗？”“如果你们在太空遇见了外星人，会怎么介绍我们居住的地球和我们的国家？”……连线天宫空间站，实时对话神舟十二号航天员。9月1日，“时代楷模进校园”启动仪式暨北京第五中学2021—2022学年度的开学典礼拉开帷幕。北京第五中学学生以及央视直播间的全国各地学生，与“航天员英雄群体”代表展开了一场“天地对话”，借此感悟航天精神，致敬时代楷模，共同开启“时代楷模进校园”系列活动。

此前看到航天员汤洪波在空间站内扎着马步吃苹果的画面，湖南省湘西自治州花垣县双龙镇排碧学校学生杨家寿觉得很有趣。此次，他终于有机会亲自向航天员提问，“在失重环境下，您真的不需要椅子吗？那样坐着腿酸不酸？”“在空间站里重力很小，可以说人人都是身轻如燕，如果没有束缚，在太空中可以随意漂浮。你们在镜头里看到的扎马步，其实只是自然屈腿，我们会把脚尖轻轻挂在舱壁上固定起来，不坐椅子也不会累……”身处空间站的汤洪波现场给大家进行了一次“科普”。

今年是聂海胜入选航天员的第23年，在被问及是什么信念支撑他坚持航天员这一职业时，他回答说：“作为航天员，我们的使命就是飞天。只要祖国需要、任务需要，我们随时会以最昂扬的斗志和最充足的准备，迎接挑战、履行使命。”这是他作为一名中国人的自豪，也是他作为一名航天人的初心。新时代的中学生应如何参与航天活动、为祖国的航天事业发展贡献力量？刘伯明告诉学生，“你们是中国航天事业发展的希望和未来，只要你们睁大好奇的眼睛、展开想象的翅膀、立下报国的志向，心怀梦想、努力奋斗，就一定能够肩负起‘强国有我’的使命。”

活动现场，作为“航天员英雄群体”的代表，中国载人航天工程副总设计师杨利伟、中国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬还来到学生身边，为大家讲述了太空中以及航天事业的幕后故事，引领学生树立远大理想、培养家国情怀、激发学习动力，给学生上了一堂生动、有意义的开学第一课，令师生更深刻地领悟到了中国航天人敢于攻坚、勇于创新、艰苦奋斗的航天精神。

近几年，在“五中气质，家国情怀”的教育影响下，北京五中学子致力于报考并投身于基础学科、国防、航天等专业的比例增加，考入“国防七子”院校的学生近百人，目前在北航、北理工就读的国防基础学科的学生有50余人。毕业于北京五中的张宇同，现已是一名北京航空航天大学的大三学生。张宇同仍记得，自己高二时在某次活动中与景海鹏、陈冬、王亚平3位宇航员见面交流的情景。那次交流所埋下的航空航天的种子，也促使他后来选择了北航。

据悉，包括“航天员英雄群体”在内，目前已有128组“时代楷模”发布，此次启动仪式后，还会有更多“时代楷模”走进学校，走到学生身边。为更好地传播时代楷模事迹、传递时代楷模精神，中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲莅临现场，为首批“时代楷模”宣讲员颁发了证书，同时也鼓励越来越多的学生加入到时代楷模先进事迹的宣讲行列。（记者 李宁）

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