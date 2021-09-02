本报记者 赵婀娜 姜泓冰 辛 阳

9月1日，安徽省淮北市第三实验小学，学生们返校。

万善朝摄（人民视觉）

9月1日，重庆市黔江区后坝小学学生在上体育课。

杨 敏摄（人民视觉）

9月1日，四川省成都市学习强国主题街区的学习空间。

本报记者 王明峰摄

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9月1日，中小学迎来开学日。今年秋季学期是中小学全面落实“双减”有关部署要求的第一个学期。

通过减轻作业负担、教师轮岗交流等提升教学质量；更注重学生的全面发展和健康成长；开展丰富多彩的课后服务……新学期，新变化，多措并举、多方合力，推进“双减”政策全面落地。

9月1日，中小学生迎来了开学日。

早上8时，上海市杨浦区打虎山路第一小学门口，四年级学生顾可意和同学们排队在自助测温仪、消毒洗手装置稍作停留，然后快步冲进校园。“又可以跟同学们一起学习、玩耍了，希望新学期能做更好的自己。”顾可意说。

经过一个暑假，学校多了新景观、新课程：一排空白围墙变身展示校园快乐活动、由同学们绘成的“摇篮梦想墙”；操场一角的小小“摇篮农庄”新建了可爱的小木屋，里面放着锹铲等劳动工具，蔬菜、花果生机勃勃。“我可以和小伙伴们一起种植了，几个月后就能收获新鲜的蔬菜。”听说以后劳动课、社团活动都会更多在农庄里开展，朱奕天同学满怀期待。

“双减”政策（指减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担）落地的首个学期，各地校园里，许多类似的新变化正在发生。

丰富课程、五育并举、家校沟通……注重学生全面发展

在上海市闵行区的一所中学里，开学典礼是从身着正装的导师们取出为每名学生准备的“成长礼”开始的。“成长礼”中包括一份礼物、一张心愿清单与一句新学期寄语。在中小学全面推行“全员导师制”是上海新学期新举措之一。导师成为学生良师益友，并承担“家校沟通”职责，为每名学生提供持续关爱和全面发展指导，疏解学业压力、增强成长信心，同时引导家长树立正确教育观。

为全面落实“双减”工作部署，上海市教委共出台了6项强化学校教育主阵地作用的新举措。除了“全员导师制”，还有加强学校作业管理工作、升级“空中课堂”组建名师团在线答疑解惑、加快推进紧密型学区集团建设等。“新学期这些新举措，会让学校和老师不只注重学科知识和考试成绩，更多关心孩子开不开心、健不健康，让每个孩子都找到学习生活的价值。”上海市教委负责人说。

在沈阳，珠江五校教育集团校长李丹阳介绍，学校开足开全课程，深度挖掘课程内涵，开发丰富的校本课程，改变评价机制，不再以“硬性指标”作为评价学生的唯一标准，德智体美劳五育并举让教育回归本来的样态。李丹阳认为，家庭、学校、社会都是落实“双减”的主体，只有协同作战，形成合力，才能推动“双减”真正落地生根，促进学生全面发展和健康成长。“‘双减’要确保学生能够在学校里‘吃饱’知识点。”从教30余年的珠江五校教育集团数学老师叶雪松说，要在注重课堂教学的同时兼顾课后的素质教育服务，搭建平台培养学生的良好兴趣爱好。

教师轮岗、学生减负、多元评价……提高课堂教学质量

开学第一天，北京史家教育集团校长王欢到革新里小学担任校长，革新里小学作为史家教育集团新的成员校，原校长赵丹阳交流轮岗至史家实验小学任校长。两名校长的交流轮岗是北京市东城区在“双减”背景下，深化推进义务教育学校干部教师交流轮岗试点区工作的重要举措。

北京市顺义区仁和中学成立了作业管理专班，制定《仁和中学学生作业管理办法》，将学科作业设计作为教研重要内容，要求老师们布置作业时，既注重知识与技能的巩固，又注重学科思维和素养的提升。学校还设置了作业公示栏，要求教师及时反馈，强化面批面改，定期下发作业质检报告。

“新学期，北京市教育教学工作的工作重点是推动日常教学回归课堂，回归‘零起点’，回归教育规律和知识规律，塑造良好的教育生态。”北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍。在提高课堂教学质量方面，北京市积极推进双师课堂和融合课堂建设，提升学生在校学习效率。同时，引导教师遵循学生认知与成长规律，关注个体差异，以学生为中心推进教学方法改革，切实提高教学质量。同时，在考试评价方面，降低考试压力，改进考试方式，考试成绩呈现实行等级制。

学业辅导、体育活动、兴趣小组……课后服务成为标配

每天下午提供两个小时的课后服务，设学业辅导、体育活动、劳动技能、经典阅读、兴趣选修课、班队会6个板块，从周一到周五每天下午放学后进行。开学第一天，北京市海淀区中关村第三小学的课后服务受到家长的关注。记者了解到，北京市注重全覆盖开展课后服务，所有义务教育阶段学校，包括民办学校，周一至周五每天下午都要开展课后服务，面向所有学生，学生自愿选择。

“学校立足于增强学生综合素质，努力形成多样性和个性化相统一的课后服务内容体系，力争让广大家长和学生满意。”中关村第三小学校长刘可钦表示。“北京市西城区将整合区属12家少年宫、科技馆等校外教育资源为区域学校提供课后服务课程菜单，满足学生多元化成长需求。同时，通过政府购买服务的方式，统筹高校及科研院所等资源，为课后服务提供有益补充。”北京市西城区委教育工委副书记、区教委主任王攀介绍。

新学期，上海所有的公、民办小学也都开展了课后服务，初中学校则开始探索在工作日晚上开设自习班。“以前孩子双休日都在上辅导班，现在课后服务时间基本能完成作业，有难题能直接问老师。这学期我们打算让孩子参加更多科学创新活动、体育运动，多一些家庭陪伴时间。”下午5点半，上海市进才中学北校门口，初二学生家长王雅佳告诉记者。上海要求学校做到“小学书面作业不出校门、初中疑难作业不带回家”，还要建立作业公示制度。几乎所有学校都开始利用课后服务时间指导学生认真完成作业，同时开展丰富多彩的艺术、体育、科技、劳动、兴趣小组及社团活动。

在沈阳，各学校放学后依次提供普惠性课后服务和个性化课后教育各1小时，课后服务结束时间原则上不早于正常下班时间。据沈阳市教育局相关负责人介绍，课后服务一般由本校教师承担，校内教师不能满足部分学生发展兴趣特长等特殊需要的，可聘用退休教师、具备资质的社会专业人员或志愿者等参与课后服务。

《 人民日报 》（ 2021年09月02日 12 版）

(责编：牛镛、袁勃)