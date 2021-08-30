人民网北京8月30日电 7月17日至23日，山东林业大学12名本科生志愿者由理学院王莹老师带领来到依兰县团山子乡小学开展暑期“三下乡”社会实践活动。

本次暑期“三下乡”社会实践活动以课业辅导为主，穿插音乐、美术、体育等特色课程教学，同时进行“四史”红色启蒙教育，帮助留守儿童培养良好学习习惯，提高课堂学习效率，引导他们学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，更好地传承红色基因、担当时代责任。

理学院2020级学生费兴妍以《红领巾心向党》为主题开始了第一课。她通过展示自己胸前的团徽，并通过视频资料展示了共青团员的责任与担当，她给学生们讲述战争年代小萝卜头和闪闪的红星里面潘冬子的故事，这种不畏强敌、向死而生的英雄气概值得永远铭记，课程的最后，她带领学生们重温加入少先队时的誓言，并告诉学生们无论什么时候，爱党、爱国永远都是第一位，她鼓励大家早日加入共青团，加入中国共产党，青春心向党，永远跟党走！

支教小队全体成员与同学们在学校教学楼门口合影留念。学校供图

为了进一步改善“留守儿童没人看管”的问题，在每天的课程结束后，会有2小时左右的作业辅导时间，由志愿者们进行作业辅导，组织学生有计划地完成学校布置的暑假作业，为学生答疑解惑，培养学生良好的学习习惯，同时对学校课程进行查缺补漏，提高学习效率。在课余时间，志愿者们会与留守儿童进行沟通和交流，深入了解留守儿童生活的点点滴滴，了解每一个孩子的情况和他们在学习、生活中遇到的困难，给他们带去关怀与帮助。

据悉，山东林业大学理学院今年已经是第六年通过暑期“三下乡”社会实践活动走进依兰县团山子乡。实践队员表示，本次活动不仅锻炼了自己的社会服务能力，也增长了知识和才干。

(责编：陈畅（实习生）、秦华)